В курганском округе начали искать нового мэра

В Белозерском округе Курганской области объявили конкурс на пост главы

27 июля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Нового главу округа планируют выбрать в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Белозерского муниципального округа Курганской области объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Решение было принято 26 июля на заседании думы. «На очередном заседании 26 июля дума Белозерского муниципального округа приняла решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Белозерского муниципального округа. Конкурс назначен на 22 сентября 2023 года. Состоится он в 12 часов в кабинете 202 администрации Белозерского округа», — указано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Документы от кандидатов на участие в конкурсе будут принимать с 7 по 18 августа. 30 июня с поста главы Белозерского муниципального округа по состоянию здоровья ушел в отставку Александр Завьялов. В местной администрации он работал с 2000 года. Сейчас обязанности главы округа исполняет первый заместитель Наталья Богданова.

Депутаты Белозерского муниципального округа Курганской области объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Решение было принято 26 июля на заседании думы. «На очередном заседании 26 июля дума Белозерского муниципального округа приняла решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Белозерского муниципального округа. Конкурс назначен на 22 сентября 2023 года. Состоится он в 12 часов в кабинете 202 администрации Белозерского округа», — указано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Документы от кандидатов на участие в конкурсе будут принимать с 7 по 18 августа. 30 июня с поста главы Белозерского муниципального округа по состоянию здоровья ушел в отставку Александр Завьялов. В местной администрации он работал с 2000 года. Сейчас обязанности главы округа исполняет первый заместитель Наталья Богданова.