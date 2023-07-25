Жители аварийного дома пожаловались губернатору ХМАО на выросшие в 2 раза тарифы ЖКХ

В отношении управляющей компании аварийного дома будет проведена проверка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница аварийного дома в поселке Горноправдинск (Ханты-Мансийский район) Ольга Сырова обратилась к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой разобраться в проблеме повышения тарифов на услуги ЖКХ. Свою просьбу югорчанка озвучила в прямом эфире «Управдомы Югры».

«В нашем доме ввели новую услугу — „оперативный контроль“, при этом поднялись цены и на другие услуги. Работы все те же, но за большую сумму, хотя говорили, что повышения тарифов не будет. Платеж по нашему дому вырос в два раза. Наш дом признан аварийным в 2011 году, переселение должно было быть в 2023 году», — сообщила Сырова.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в своем комментарии по вопросу расселения аварийного дома рассказал, что земельные участки для строительства новых домов подготовлены. На некоторых объектах уже ведутся строительные работы, и к 2025 году планируется расселение дома. Также Минулин пояснил, что «оперативный контроль» — это диспетчерская служба, которая контролирует техническое состояние многоквартирного дома.

Глава Жилстройнадзора Артем Копылов сообщил, что по данному обращению направлен запрос в прокуратуру. Поставлен вопрос по реализации полномочий управления многоквартирными домами и вопрос по обоснованности услуг, предоставляемых гражданам. «Мы проведем проверку в отношении управляющей организации в части содержания данного имущества», — рассказал Копылов.

Ранее URA.RU писало про то, что жители Горноправдинска обратились в СК, так как их возмутило низкое качество услуг коммунальщиков и завышенные тарифы на обслуживание дома. Тогда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить работу управляющей компании.