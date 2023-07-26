Турэксперт Давыденко спрогнозировал цены на поездки в Китай после введения безвизового режима

Турэксперт Давыденко: цены на путешествия в Китай не будут снижаться

27 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Отмена визового режима с Китаем рассчитана на жителей Дальнего Востока, сказал Дмитрий Давыденко Фото: Денис Моргунов © URA.RU После введения безвизового режима с Китаем цены на туры в страну из России не снизятся. Об этом URA.RU сообщил председатель Всероссийского объединения туристов, председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко, отметив, что возможно появление новых видов туризма. «Я не думаю, что цены упадут на Китай. Чартеров туда все равно не будет. Цена складывается из перелета и проживания. Ничего из этого дешеветь не собирается. Безвизовый режим раньше был, но его приостановили из-за коронавируса. Теперь он немного изменился и в большей степени рассчитан на жителей приграничных регионов, в частности Дальнего Востока», — сказал Дмитрий Давыденко. По его словам, после введения безвизового режима возможно расширение совместных туристических программ. «Раньше этим занимался Ростуризм, но его ликвидировали. Поэтому это вопрос туристического бизнеса. Если будут запросы, то этим будут заниматься: открывать новые направления, города для путешествий. Сейчас очень развит учебный туризм, в дальнейшем может появиться и медицинский», — отметил председатель объединения. Руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отметила, что на стоимость путешествий в Китай в значительной степени влияет курс. «Китай до пандемии входил в число самых посещаемых россиянами стран: в 2019 году более 2,6 млн поездок, 20-30% из них с туристическими целями. Это не удивительно, ведь Китай может предоставить широкую палитру видов отдыха: от горнолыжного спорта на севере страны до курортного на юге. Кроме того, активно развивается и даже усиливается бизнес-сотрудничество с этой страной по всем направлениям в связи с „поворотом на Восток“. На развитие поездок россиян в Китай в первую очередь будут влиять стоимость перелета и курс рубля. Если в сентябре прошлого года юань стоил 8,5 рублей, то сегодня уже 12,5», — объяснила эксперт. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что со дня на день с Китаем введут безвизовый режим. По словам Решетникова, такие меры дадут России дополнительный туристический поток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После введения безвизового режима с Китаем цены на туры в страну из России не снизятся. Об этом URA.RU сообщил председатель Всероссийского объединения туристов, председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко, отметив, что возможно появление новых видов туризма. «Я не думаю, что цены упадут на Китай. Чартеров туда все равно не будет. Цена складывается из перелета и проживания. Ничего из этого дешеветь не собирается. Безвизовый режим раньше был, но его приостановили из-за коронавируса. Теперь он немного изменился и в большей степени рассчитан на жителей приграничных регионов, в частности Дальнего Востока», — сказал Дмитрий Давыденко. По его словам, после введения безвизового режима возможно расширение совместных туристических программ. «Раньше этим занимался Ростуризм, но его ликвидировали. Поэтому это вопрос туристического бизнеса. Если будут запросы, то этим будут заниматься: открывать новые направления, города для путешествий. Сейчас очень развит учебный туризм, в дальнейшем может появиться и медицинский», — отметил председатель объединения. Руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отметила, что на стоимость путешествий в Китай в значительной степени влияет курс. «Китай до пандемии входил в число самых посещаемых россиянами стран: в 2019 году более 2,6 млн поездок, 20-30% из них с туристическими целями. Это не удивительно, ведь Китай может предоставить широкую палитру видов отдыха: от горнолыжного спорта на севере страны до курортного на юге. Кроме того, активно развивается и даже усиливается бизнес-сотрудничество с этой страной по всем направлениям в связи с „поворотом на Восток“. На развитие поездок россиян в Китай в первую очередь будут влиять стоимость перелета и курс рубля. Если в сентябре прошлого года юань стоил 8,5 рублей, то сегодня уже 12,5», — объяснила эксперт. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что со дня на день с Китаем введут безвизовый режим. По словам Решетникова, такие меры дадут России дополнительный туристический поток.