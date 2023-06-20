Эксперт по пожарной безопасности призвал не отключать свет в городах из-за лесных пожаров

21 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Обесточивание домов из-за жилищных пожаров необходимо из-за угрозы замыкания, считает Константин Кузнецов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Обесточивание населенных пунктов при угрозе распространения лесных пожаров может привести к тому, что нечем будет качать воду для ликвидации угрозы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. «Лесному пожару, который находится вблизи населенных пунктов, электроснабжение поселка ничем не помешает и ничем не поможет. Опять же, там могут находиться насосы, которые могут из колодцев качать воду, чтобы охлаждать горящие поверхности и таким образом предотвращать распространение пожара. Насчет веерного отключения энергоснабжения — я не думаю, что это правильное решение. Любой непрофессионализм, в том числе властей, ответственных за эту ситуацию, конечно, сказывается. А при возникновении пожара в жилом доме, да, его обесточивают, чтобы не провоцировать короткими замыканиями дальнейшее его развитие. Но это происходит локально по месту пожара и только по решению руководителя оперативного штаба пожаротушения», — объяснил Константин Кузнецов. По словам ведущего эксперта по пожарной безопасности, в случае угрозы распространения огня из лесов на населенные пункты, жители подлежат эвакуации. «Когда лесной пожар приближается к населенному пункту, как правило, оперативная служба об этом оповещает жителей и предлагает им эвакуацию. Разумеется разумно согласиться на то, что предлагают, то есть когда с огнем борются профессионалы. Но если так получается, что вы видите, что пожар подходит к жилому дому, а оперативная служба почему-то на это не реагирует, то можно попытаться своими силами в разумных, конечно, пределах его остановить. Хотя при возгорании лесов одному человеку что-то сделать невозможно. Но можно, например, полить стены, обращенные в сторону леса, водой, чтобы не допустить возгорания древесины. Хотя существенно лесной пожар такими средствами не остановить», — отметил Кузнецов. При этом спикер подчеркнул, насколько паника бывает опасна. «Паника всегда вредна, когда человек не в состоянии адекватно реагировать на опасность. Иногда ведь она бывает и ложной. Например, нет такой уж серьезной угрозы, а люди покидают жилища, несмотря на то, что пожар могли локализовать и своими силами. Просто вылить на тлеющую поверхность ведро воды», — добавил он. Ранее специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, независимый эксперт университета «Синергия», подполковник запаса Олег Бажанов заявил что, обесточивание населенных пунктов в случае поджогов не несет никакой пользы. Гораздо важнее сократить количество пожаров, работать с населением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обесточивание населенных пунктов при угрозе распространения лесных пожаров может привести к тому, что нечем будет качать воду для ликвидации угрозы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. «Лесному пожару, который находится вблизи населенных пунктов, электроснабжение поселка ничем не помешает и ничем не поможет. Опять же, там могут находиться насосы, которые могут из колодцев качать воду, чтобы охлаждать горящие поверхности и таким образом предотвращать распространение пожара. Насчет веерного отключения энергоснабжения — я не думаю, что это правильное решение. Любой непрофессионализм, в том числе властей, ответственных за эту ситуацию, конечно, сказывается. А при возникновении пожара в жилом доме, да, его обесточивают, чтобы не провоцировать короткими замыканиями дальнейшее его развитие. Но это происходит локально по месту пожара и только по решению руководителя оперативного штаба пожаротушения», — объяснил Константин Кузнецов. По словам ведущего эксперта по пожарной безопасности, в случае угрозы распространения огня из лесов на населенные пункты, жители подлежат эвакуации. «Когда лесной пожар приближается к населенному пункту, как правило, оперативная служба об этом оповещает жителей и предлагает им эвакуацию. Разумеется разумно согласиться на то, что предлагают, то есть когда с огнем борются профессионалы. Но если так получается, что вы видите, что пожар подходит к жилому дому, а оперативная служба почему-то на это не реагирует, то можно попытаться своими силами в разумных, конечно, пределах его остановить. Хотя при возгорании лесов одному человеку что-то сделать невозможно. Но можно, например, полить стены, обращенные в сторону леса, водой, чтобы не допустить возгорания древесины. Хотя существенно лесной пожар такими средствами не остановить», — отметил Кузнецов. При этом спикер подчеркнул, насколько паника бывает опасна. «Паника всегда вредна, когда человек не в состоянии адекватно реагировать на опасность. Иногда ведь она бывает и ложной. Например, нет такой уж серьезной угрозы, а люди покидают жилища, несмотря на то, что пожар могли локализовать и своими силами. Просто вылить на тлеющую поверхность ведро воды», — добавил он. Ранее специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, независимый эксперт университета «Синергия», подполковник запаса Олег Бажанов заявил что, обесточивание населенных пунктов в случае поджогов не несет никакой пользы. Гораздо важнее сократить количество пожаров, работать с населением.