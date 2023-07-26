Зеленский поставил под угрозу президентские выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 дней. Если парламент продлит действие военного положения до 15 ноября, то это закроет вопрос проведения президентских выборов, сообщили в СМИ.
«Если Верховная Рада продлит действие военного положения до 15 ноября, то это закроет вопрос проведения выборов в парламент, которые должны пройти в последнее воскресенье октября. При этом из-за этого могут не состояться и президентские выборы», — пишет издание «Страна».
Президентские выборы на Украине должны пройти в конце марта 2024 года. Если военное положение продлят на три месяца и после 15 ноября, то выборов не будет. Кандидаты не успеют в срок начать предвыборную кампанию.
В мае Зеленский допустил, что на Украине могут не состояться парламентские выборы. Он связал это с действием военного положения.
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