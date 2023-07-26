В Челябинске фирма, следившая за метро, собирается сдать в аренду свое имущество

27 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Активы сдадут в аренду на время проведения конкурсного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске кредиторам компании-банкрота «Челябметрострой» предложат сдать имущество фирмы в аренду. Вопрос об этом поднимут на собрании в августе, указано в письме конкурсного управляющего Алексея Пархоменко. «Конкурсный управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов должника АО „Челябметрострой“. В повестке дня вопрос о заключении договора аренды имущественного комплекса должника», — говорится в уведомлении. Активы предлагается сдать в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. На том же собрании кредиторы рассмотрят ряд других вопросов. В частности, речь пойдет о заключении договора на сохранность имущества «Челябметростроя», определении начальной цены при продаже дебиторской задолженности. Также участникам предложат внести изменения в положение по продаже активов обанкротившейся компании. Как говорится в уведомлении, собрание состоится 8 августа 2023 года. В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.

В Челябинске кредиторам компании-банкрота «Челябметрострой» предложат сдать имущество фирмы в аренду. Вопрос об этом поднимут на собрании в августе, указано в письме конкурсного управляющего Алексея Пархоменко. «Конкурсный управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов должника АО „Челябметрострой“. В повестке дня вопрос о заключении договора аренды имущественного комплекса должника», — говорится в уведомлении. Активы предлагается сдать в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. На том же собрании кредиторы рассмотрят ряд других вопросов. В частности, речь пойдет о заключении договора на сохранность имущества «Челябметростроя», определении начальной цены при продаже дебиторской задолженности. Также участникам предложат внести изменения в положение по продаже активов обанкротившейся компании. Как говорится в уведомлении, собрание состоится 8 августа 2023 года. В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.