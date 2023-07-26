26 июля 2023

В Челябинске фирма, следившая за метро, собирается сдать в аренду свое имущество

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, рабочий, презентация метротрамвая, метростроитель
Активы сдадут в аренду на время проведения конкурсного производства Фото:

В Челябинске кредиторам компании-банкрота «Челябметрострой» предложат сдать имущество фирмы в аренду. Вопрос об этом поднимут на собрании в августе, указано в письме конкурсного управляющего Алексея Пархоменко.

«Конкурсный управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов должника АО „Челябметрострой“. В повестке дня вопрос о заключении договора аренды имущественного комплекса должника», — говорится в уведомлении.

Активы предлагается сдать в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. На том же собрании кредиторы рассмотрят ряд других вопросов. В частности, речь пойдет о заключении договора на сохранность имущества «Челябметростроя», определении начальной цены при продаже дебиторской задолженности. Также участникам предложат внести изменения в положение по продаже активов обанкротившейся компании. Как говорится в уведомлении, собрание состоится 8 августа 2023 года.

В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.

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В Челябинске кредиторам компании-банкрота «Челябметрострой» предложат сдать имущество фирмы в аренду. Вопрос об этом поднимут на собрании в августе, указано в письме конкурсного управляющего Алексея Пархоменко. «Конкурсный управляющий уведомляет о проведении собрания кредиторов должника АО „Челябметрострой“. В повестке дня вопрос о заключении договора аренды имущественного комплекса должника», — говорится в уведомлении. Активы предлагается сдать в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. На том же собрании кредиторы рассмотрят ряд других вопросов. В частности, речь пойдет о заключении договора на сохранность имущества «Челябметростроя», определении начальной цены при продаже дебиторской задолженности. Также участникам предложат внести изменения в положение по продаже активов обанкротившейся компании. Как говорится в уведомлении, собрание состоится 8 августа 2023 года. В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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