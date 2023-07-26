26 июля 2023

РИАН: подпольщик поделился результатами ударов возмездия за теракт на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Армия РФ уничтожила четыре места расположения наемников, отвечая за теракт на Крымском мосту Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Российскими ударами возмездия за теракт на Крымской мосту уничтожены как минимум четыре места расположения иностранных наемников. Об этом сообщил активист николаевского подполья.

«Ракета прилетела по курорту Коблево (находится на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым). Также были попадания в районе отеля „Кристалл“ и базы отдыха „Голубой Факел“. До этого было попадание по гостинице „Ингул“», — передает РИА Новости слова подпольщика.

Активист пояснил, что украинские солдаты после попадания по базе отдыха сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков. При этом они не бросились разбирать завалы, поскольку боялись повторного удара.

Также подпольщик поделился подробностями удара по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля. Он сообщил, что там завалы разбирали тоже долго, а оцепление сняли ближе к 12 часов 21 июля.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Тогда в результате атаки дронов ВСУ погибла семья из Белгородской области. После этого в Минобороны РФ заявили об ударах возмездия за теракт. Так, 21 июля стало известно о разгроме гостиницы «Ингул» с наемниками.

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Российскими ударами возмездия за теракт на Крымской мосту уничтожены как минимум четыре места расположения иностранных наемников. Об этом сообщил активист николаевского подполья. «Ракета прилетела по курорту Коблево (находится на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым). Также были попадания в районе отеля „Кристалл“ и базы отдыха „Голубой Факел“. До этого было попадание по гостинице „Ингул“», — передает РИА Новости слова подпольщика. Активист пояснил, что украинские солдаты после попадания по базе отдыха сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков. При этом они не бросились разбирать завалы, поскольку боялись повторного удара. Также подпольщик поделился подробностями удара по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля. Он сообщил, что там завалы разбирали тоже долго, а оцепление сняли ближе к 12 часов 21 июля. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Тогда в результате атаки дронов ВСУ погибла семья из Белгородской области. После этого в Минобороны РФ заявили об ударах возмездия за теракт. Так, 21 июля стало известно о разгроме гостиницы «Ингул» с наемниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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