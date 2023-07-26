26 июля 2023

Жителей Курганской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Синоптики прогнозируют 27 июля чрезвычайную пожарную опасность в центральной части Курганской области Фото:

В Курганской области 27 июля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«В центральных районах Курганской области 27 июля ожидается 5 класс горимости леса по шкале Нестерова. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — написано на сайте.

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели в Кургане ожидается теплая и сухая погода. Такой прогноз дает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его данным, в областном центре с 26 июля по 8 августа средняя температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Днем от 27 до 32 градусов, ночью 13-17 градусов. За весь период выпадет только 10-16 миллиметров осадков, что меньше нормы.

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В Курганской области 27 июля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В центральных районах Курганской области 27 июля ожидается 5 класс горимости леса по шкале Нестерова. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — написано на сайте. Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели в Кургане ожидается теплая и сухая погода. Такой прогноз дает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его данным, в областном центре с 26 июля по 8 августа средняя температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Днем от 27 до 32 градусов, ночью 13-17 градусов. За весь период выпадет только 10-16 миллиметров осадков, что меньше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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