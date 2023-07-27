Какая ткань лучше подходит в жару

Россиянам рекомендовали летом носить одежду из хлопка, чтобы не перегреваться

27 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Летом нужно носить хлопковую одежду, заявил Виталий Цыганков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU При жаре стоит избегать обтягивающей и темной одежды, чтобы не перегреться. Об этом рассказал производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков. Он посоветовал пользоваться одеждой из хлопка, так как такой материал хорошо впитывает пот. «Ваше тело [в обтягивающей одежде] будет взято в тиски со всех сторон, если это еще и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи <…> Хлопок — база для любого времени года. Хлопок не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела. Как правило, темный цвет больше притягивает солнечные лучи и риск получить солнечный удар возрастает», — передает слова Цыганкова « Газета.ру ». Цыганков посоветовал носить в теплое время года светлую одежду. Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала носить в жару льняную или легкую одежду из хлопковой ткани. Также она отметила важность ношения головного убора. По ее словам, терморегуляция важна, чтобы не перегреться и не получить солнечный удар.

При жаре стоит избегать обтягивающей и темной одежды, чтобы не перегреться. Об этом рассказал производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков. Он посоветовал пользоваться одеждой из хлопка, так как такой материал хорошо впитывает пот. «Ваше тело [в обтягивающей одежде] будет взято в тиски со всех сторон, если это еще и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи <…> Хлопок — база для любого времени года. Хлопок не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела. Как правило, темный цвет больше притягивает солнечные лучи и риск получить солнечный удар возрастает», — передает слова Цыганкова «Газета.ру». Цыганков посоветовал носить в теплое время года светлую одежду. Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала носить в жару льняную или легкую одежду из хлопковой ткани. Также она отметила важность ношения головного убора. По ее словам, терморегуляция важна, чтобы не перегреться и не получить солнечный удар.