Какая ткань лучше подходит в жару

Россиянам рекомендовали летом носить одежду из хлопка, чтобы не перегреваться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, парк маяковского, жара, цпкио
Летом нужно носить хлопковую одежду, заявил Виталий Цыганков Фото:

При жаре стоит избегать обтягивающей и темной одежды, чтобы не перегреться. Об этом рассказал производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков. Он посоветовал пользоваться одеждой из хлопка, так как такой материал хорошо впитывает пот.

«Ваше тело [в обтягивающей одежде] будет взято в тиски со всех сторон, если это еще и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи <…> Хлопок — база для любого времени года. Хлопок не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела. Как правило, темный цвет больше притягивает солнечные лучи и риск получить солнечный удар возрастает», — передает слова Цыганкова «Газета.ру». Цыганков посоветовал носить в теплое время года светлую одежду.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала носить в жару льняную или легкую одежду из хлопковой ткани. Также она отметила важность ношения головного убора. По ее словам, терморегуляция важна, чтобы не перегреться и не получить солнечный удар.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При жаре стоит избегать обтягивающей и темной одежды, чтобы не перегреться. Об этом рассказал производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков. Он посоветовал пользоваться одеждой из хлопка, так как такой материал хорошо впитывает пот. «Ваше тело [в обтягивающей одежде] будет взято в тиски со всех сторон, если это еще и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи <…> Хлопок — база для любого времени года. Хлопок не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела. Как правило, темный цвет больше притягивает солнечные лучи и риск получить солнечный удар возрастает», — передает слова Цыганкова «Газета.ру». Цыганков посоветовал носить в теплое время года светлую одежду. Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала носить в жару льняную или легкую одежду из хлопковой ткани. Также она отметила важность ношения головного убора. По ее словам, терморегуляция важна, чтобы не перегреться и не получить солнечный удар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...