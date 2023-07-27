Украинский генерал: ВСУ медленно наступают из-за необычных минных полей ВС РФ

Генерал ВСУ Тарнавский: многоярусные минные поля мешают Украине наступать

27 июля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

ВСУ наступают только пехотой из-за российских мин, рассказал Александр Тарнавский Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. Об этом рассказал украинский генерал Александр Тарнавский. По его словам, танки ВСУ не могут пройти этот барьер. «Россия создала многоярусные минные поля и укрепленные оборонительные рубежи, которые мешали продвижению военной техники», — рассказал Тарнавский. Его слова приводит телеканал BBC. Он уточнил, что из-за мин большую часть задач на поле боя выполняет только пехота. Тарнавский добавил, что российские войска успешно уничтожают оборудование для разминирования. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВСУ не могут наступать из-за российских мин, передает RT. Он рассказал, что украинские военные вручную расчищают пути через минные поля. Полковник запаса РФ Игорь Коротченко объяснил, что мины являются опорой оборонительной линии российской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут быстро наступать из-за «многоярусных» минных полей ВС РФ. Об этом рассказал украинский генерал Александр Тарнавский. По его словам, танки ВСУ не могут пройти этот барьер. «Россия создала многоярусные минные поля и укрепленные оборонительные рубежи, которые мешали продвижению военной техники», — рассказал Тарнавский. Его слова приводит телеканал BBC. Он уточнил, что из-за мин большую часть задач на поле боя выполняет только пехота. Тарнавский добавил, что российские войска успешно уничтожают оборудование для разминирования. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ВСУ не могут наступать из-за российских мин, передает RT. Он рассказал, что украинские военные вручную расчищают пути через минные поля. Полковник запаса РФ Игорь Коротченко объяснил, что мины являются опорой оборонительной линии российской армии.