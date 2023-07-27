Минобороны раскрыло детали встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам безопасности
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Шойгу примет участие в параде Северной Кореи Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, они обсудили глобальную и региональную безопасность. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что Шойгу примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

Шойгу приехал с рабочим визитом в Северную Корею 26 июля. Ким Чен Ын показал ему секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. На Западе ожидают, что поездка связана с налаживанием военного сотрудничества между странами.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, они обсудили глобальную и региональную безопасность. Об этом сообщили в Минобороны России. «Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что Шойгу примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов. Шойгу приехал с рабочим визитом в Северную Корею 26 июля. Ким Чен Ын показал ему секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. На Западе ожидают, что поездка связана с налаживанием военного сотрудничества между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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