Минобороны раскрыло детали встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам безопасности

27 июля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Шойгу примет участие в параде Северной Кореи Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, они обсудили глобальную и региональную безопасность. Об этом сообщили в Минобороны России. «Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что Шойгу примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов. Шойгу приехал с рабочим визитом в Северную Корею 26 июля. Ким Чен Ын показал ему секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. На Западе ожидают, что поездка связана с налаживанием военного сотрудничества между странами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, они обсудили глобальную и региональную безопасность. Об этом сообщили в Минобороны России. «Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что Шойгу примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов. Шойгу приехал с рабочим визитом в Северную Корею 26 июля. Ким Чен Ын показал ему секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. На Западе ожидают, что поездка связана с налаживанием военного сотрудничества между странами.