26 июля 2023
25 июля 2023

Жители ХМАО нашли редкий хищный гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Редкий гриб нашли в лесу Ханты-Мансийска Фото:

Жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб. Он способен питаться насекомыми.

«Вот такую интересную находку нашли сегодня в лесу! Гриб называется „Кровавый зуб“», — говорится в публикации паблика «Не типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

Научное название «Кровавого зуба» — Гиднеллум Пека. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами. Также его называют «Кровоточащий Зуб» или «Клубника и сливки». Кроме почвенных соков, гриб может питаться насекомыми.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами. Отравиться ими можно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими.

Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами
Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами
Фото:

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Жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб. Он способен питаться насекомыми. «Вот такую интересную находку нашли сегодня в лесу! Гриб называется „Кровавый зуб“», — говорится в публикации паблика «Не типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». Научное название «Кровавого зуба» — Гиднеллум Пека. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами. Также его называют «Кровоточащий Зуб» или «Клубника и сливки». Кроме почвенных соков, гриб может питаться насекомыми. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами. Отравиться ими можно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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