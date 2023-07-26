Жители Ханты-Мансийска обнаружили в лесу редкий несъедобный гриб «Кровавый зуб. Он способен питаться насекомыми.
«Вот такую интересную находку нашли сегодня в лесу! Гриб называется „Кровавый зуб“», — говорится в публикации паблика «Не типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
Научное название «Кровавого зуба» — Гиднеллум Пека. Свое народное прозвище гриб получил из-за шляпки с яркими красными пятнами. Также его называют «Кровоточащий Зуб» или «Клубника и сливки». Кроме почвенных соков, гриб может питаться насекомыми.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об отравлении съедобными грибами. Отравиться ими можно, если они росли в загрязненных местах или были старыми и переросшими.
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