26 июля 2023

В Челябинской области избрали председателя регионального парламента. Видео

Челябинское заксобрание с 27 июля возглавил Олег Гербер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЗСО. Челябинск
За Олега Гербера проголосовало абсолютное большинство депутатов ЗСО Фото:

Новым председателем заксобрания Челябинской области избрали вице-спикера Олега Гербера. Такое решение приняли 27 июля собравшиеся на сессию депутаты, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Коллеги, огромное спасибо! Решение принято единогласно», — подвел итоги голосования сам Гербер, ведущий заседение.

Из 60 депутатов присутствовали 54. Альтернативных кандидатов фракции ЗСО выдвинуть не пожелали.

Пост председателя заксобрания вакантен с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым председателем заксобрания Челябинской области избрали вице-спикера Олега Гербера. Такое решение приняли 27 июля собравшиеся на сессию депутаты, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Коллеги, огромное спасибо! Решение принято единогласно», — подвел итоги голосования сам Гербер, ведущий заседение. Из 60 депутатов присутствовали 54. Альтернативных кандидатов фракции ЗСО выдвинуть не пожелали. Пост председателя заксобрания вакантен с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...