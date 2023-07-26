Новым председателем заксобрания Челябинской области избрали вице-спикера Олега Гербера. Такое решение приняли 27 июля собравшиеся на сессию депутаты, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Коллеги, огромное спасибо! Решение принято единогласно», — подвел итоги голосования сам Гербер, ведущий заседение.
Из 60 депутатов присутствовали 54. Альтернативных кандидатов фракции ЗСО выдвинуть не пожелали.
Пост председателя заксобрания вакантен с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.
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