Новый челябинский вице-губернатор получил должность в командировке

Александра Лазарева официально назначили на должность вице-губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Лазарев официально приступил к исполнению своих обязанностей вице-губернатора Челябинской области. О его назначении 16 июня сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом Лазарев уже несколько дней находится в командировке в ДНР.

«В новой должности Александр Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и оказание иной гуманитарной помощи Донбассу. Новый замгубернатора уже приступил к выполнению своих обязанностей и сейчас находится в рабочей поездке в ДНР», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Стать вице-губернатором Лазареву предложил глава региона Алексей Текслер. Ранее Лазарев занимал должность председателя ЗСО. Депутаты в ускоренном порядке приняли его отставку. Полномочия председателя при этом были разделены между Олегом Гербером и Павлом Киселевым. Первый будет руководить заседаниями заксобрания, второй — отвечать за административно-хозяйственные вопросы и нести представительские функции.