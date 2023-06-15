15 июня 2023

Новый челябинский вице-губернатор получил должность в командировке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, лазарев александр
Александра Лазарева официально назначили на должность вице-губернатора Фото:

Александр Лазарев официально приступил к исполнению своих обязанностей вице-губернатора Челябинской области. О его назначении 16 июня сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом Лазарев уже несколько дней находится в командировке в ДНР.

«В новой должности Александр Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и оказание иной гуманитарной помощи Донбассу. Новый замгубернатора уже приступил к выполнению своих обязанностей и сейчас находится в рабочей поездке в ДНР», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Стать вице-губернатором Лазареву предложил глава региона Алексей Текслер. Ранее Лазарев занимал должность председателя ЗСО. Депутаты в ускоренном порядке приняли его отставку. Полномочия председателя при этом были разделены между Олегом Гербером и Павлом Киселевым. Первый будет руководить заседаниями заксобрания, второй — отвечать за административно-хозяйственные вопросы и нести представительские функции.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Лазарев официально приступил к исполнению своих обязанностей вице-губернатора Челябинской области. О его назначении 16 июня сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом Лазарев уже несколько дней находится в командировке в ДНР. «В новой должности Александр Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и оказание иной гуманитарной помощи Донбассу. Новый замгубернатора уже приступил к выполнению своих обязанностей и сейчас находится в рабочей поездке в ДНР», — сообщили в пресс-службе правительства области. Стать вице-губернатором Лазареву предложил глава региона Алексей Текслер. Ранее Лазарев занимал должность председателя ЗСО. Депутаты в ускоренном порядке приняли его отставку. Полномочия председателя при этом были разделены между Олегом Гербером и Павлом Киселевым. Первый будет руководить заседаниями заксобрания, второй — отвечать за административно-хозяйственные вопросы и нести представительские функции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...