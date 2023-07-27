Власти Одесской области сообщили о ракетных ударах в порту

По порту в Одесской области нанесен ракетный удар, повреждены административное здание и производственное оборудование. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер
«Ракетный удар по Одесской области. Цель — портовая инфраструктура», — написал он в своем telegram-канале. Взрывы также подтвердили в объединенном командовании «Юг». Там уточнили, что повреждены административное здание и производственные мощности одного из терминалов порта.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Через два дня после теракта на Крымском мосту. Второй теракт на путепроводе произошел ночью 17 июля. Есть погибшие.
По заявлению президента РФ Владимира Путина, за взрывами стоит Киев. В Минобороны РФ называют удары по украинской инфраструктуре «ударами возмездия».
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