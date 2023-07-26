В Кургане подорожает стоимость проезда в автобусах

В Кургане вырастет стоимость проезда на двух автобусных маршрутах. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
«Объявление: с 01.09.2023 года стоимость проезда пассажиров и провоз багажа в городском пассажирском транспорте города Кургана на маршрутах №363 и №33 будет составлять 35 рублей», — указано на фотографии, опубликованной в группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». Объявление размещено в салоне автобуса.
Корреспондент URA.RU пытался связаться предпринимателем Евгением Белобородовым, который, согласно реестру маршрутов, осуществляет перевозку по маршрутам №363 и №33, но ответа по телефону не получил. Трубку не взяли. Также был направлен запрос в мэрию по данному вопросу для разъяснения ситуации. На момент написания новости, ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что цены на проезд в курганских автобусах растут при снижении уровня инфляции. Стоимость услуг пассажирского транспорта в июле 2022 года поднялась на 20,95%.
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