26 июля 2023

В Кургане подорожает стоимость проезда в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проезда изменится с 1 сентября 2023 года Фото:

В Кургане вырастет стоимость проезда на двух автобусных маршрутах. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

«Объявление: с 01.09.2023 года стоимость проезда пассажиров и провоз багажа в городском пассажирском транспорте города Кургана на маршрутах №363 и №33 будет составлять 35 рублей», — указано на фотографии, опубликованной в группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». Объявление размещено в салоне автобуса.

Корреспондент URA.RU пытался связаться предпринимателем Евгением Белобородовым, который, согласно реестру маршрутов, осуществляет перевозку по маршрутам №363 и №33, но ответа по телефону не получил. Трубку не взяли. Также был направлен запрос в мэрию по данному вопросу для разъяснения ситуации. На момент написания новости, ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что цены на проезд в курганских автобусах растут при снижении уровня инфляции. Стоимость услуг пассажирского транспорта в июле 2022 года поднялась на 20,95%.

Стоимость проезда на двух маршрутах составит 35 рублей
Стоимость проезда на двух маршрутах составит 35 рублей
Фото:

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В Кургане вырастет стоимость проезда на двух автобусных маршрутах. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». «Объявление: с 01.09.2023 года стоимость проезда пассажиров и провоз багажа в городском пассажирском транспорте города Кургана на маршрутах №363 и №33 будет составлять 35 рублей», — указано на фотографии, опубликованной в группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». Объявление размещено в салоне автобуса. Корреспондент URA.RU пытался связаться предпринимателем Евгением Белобородовым, который, согласно реестру маршрутов, осуществляет перевозку по маршрутам №363 и №33, но ответа по телефону не получил. Трубку не взяли. Также был направлен запрос в мэрию по данному вопросу для разъяснения ситуации. На момент написания новости, ответ не поступил. Ранее сообщалось, что цены на проезд в курганских автобусах растут при снижении уровня инфляции. Стоимость услуг пассажирского транспорта в июле 2022 года поднялась на 20,95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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