Прогулки тюменских зэков сделают комфортнее

В тюменском СИЗО отремонтируют покрытия в прогулочных двориках для заключенных
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, зона, колония, тюрьма, решетка, болельщики, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тату, зэки, жест победа, эмоции
В СИЗО-4 проведут капитальный ремонт (архивное фото) Фото:

В СИЗО-4 в Винзилях (Тюменский район) проведут капитальный ремонт, и, в числе прочего, обновят покрытие в прогулочных двориках для заключенных. Соответствующую закупку объявило региональное УФСИН.

«Капитальный ремонт режимного корпуса СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области (Винзили). Перечень работ: капремонт покрытия полов в прогулочных двориках», — говорится в документах закупки.

Контракт оценили в 437 000 рублей. На эти средства также установят радиаторы в камерах и поменяют кровлю в переходе между корпусами. Работы завершат до 30 сентября.

Ранее URA.RU писало, что во время визита прокурора Тюмени в ИВС и спецприемник на объектах были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований. Надзорное ведомство пообещало принять меры для того, чтобы ситуация была исправлена.

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В СИЗО-4 в Винзилях (Тюменский район) проведут капитальный ремонт, и, в числе прочего, обновят покрытие в прогулочных двориках для заключенных. Соответствующую закупку объявило региональное УФСИН. «Капитальный ремонт режимного корпуса СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области (Винзили). Перечень работ: капремонт покрытия полов в прогулочных двориках», — говорится в документах закупки. Контракт оценили в 437 000 рублей. На эти средства также установят радиаторы в камерах и поменяют кровлю в переходе между корпусами. Работы завершат до 30 сентября. Ранее URA.RU писало, что во время визита прокурора Тюмени в ИВС и спецприемник на объектах были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований. Надзорное ведомство пообещало принять меры для того, чтобы ситуация была исправлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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