Прогулки тюменских зэков сделают комфортнее

В тюменском СИЗО отремонтируют покрытия в прогулочных двориках для заключенных

В СИЗО-4 проведут капитальный ремонт (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В СИЗО-4 в Винзилях (Тюменский район) проведут капитальный ремонт, и, в числе прочего, обновят покрытие в прогулочных двориках для заключенных. Соответствующую закупку объявило региональное УФСИН.

«Капитальный ремонт режимного корпуса СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области (Винзили). Перечень работ: капремонт покрытия полов в прогулочных двориках», — говорится в документах закупки.

Контракт оценили в 437 000 рублей. На эти средства также установят радиаторы в камерах и поменяют кровлю в переходе между корпусами. Работы завершат до 30 сентября.

Ранее URA.RU писало, что во время визита прокурора Тюмени в ИВС и спецприемник на объектах были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований. Надзорное ведомство пообещало принять меры для того, чтобы ситуация была исправлена.