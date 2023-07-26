26 июля 2023

Бывший замначальника курганского УМВД не смог отменить приговор за коррупцию

Суд оставил в колонии экс-замначальника курганского УМВД Шамина
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, шамин андрей
Экс-замначальнику курганской полиции отказали в отмене приговора за коррупцию Фото:

Экс-замначальнику УМВД по Курганской области Андрею Шамину оставили в силе обвинительный приговор по коррупционным статьям. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Суд рассмотрел кассацию экс-замначальника курганского УМВД Андрея Шамина и оставил приговор без изменений», — рассказали источники. Рассмотрение жалобы экс-силовика прошло в Седьмом кассационном суде г. Челябинска.

В судебном заседании не нашли причин для изменения приговора группе силовиков, которые присваивали премии для подчиненных. Ущерб, нанесенный действиями бывших высокопоставленных руководителей полиции — вместе с Шаминым осужден экс-начальник отделения полиции г. Шадринска Дмитрий Кокотеев — составил более 53 млн рублей.

Шамин был приговорен к 12 годам лишения свободы и крупному штрафу. Кокотеева отправили в колонию на 10 лет. Также сроки получили бухгалтеры, помогавшие начальству присваивать деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший руководитель курганской полиции подал жалобу на обвинительный приговор. В настоящее время Шамин отбывает наказание в колонии в Нижнем Тагиле.

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Экс-замначальнику УМВД по Курганской области Андрею Шамину оставили в силе обвинительный приговор по коррупционным статьям. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Суд рассмотрел кассацию экс-замначальника курганского УМВД Андрея Шамина и оставил приговор без изменений», — рассказали источники. Рассмотрение жалобы экс-силовика прошло в Седьмом кассационном суде г. Челябинска. В судебном заседании не нашли причин для изменения приговора группе силовиков, которые присваивали премии для подчиненных. Ущерб, нанесенный действиями бывших высокопоставленных руководителей полиции — вместе с Шаминым осужден экс-начальник отделения полиции г. Шадринска Дмитрий Кокотеев — составил более 53 млн рублей. Шамин был приговорен к 12 годам лишения свободы и крупному штрафу. Кокотеева отправили в колонию на 10 лет. Также сроки получили бухгалтеры, помогавшие начальству присваивать деньги. Ранее URA.RU сообщало, что бывший руководитель курганской полиции подал жалобу на обвинительный приговор. В настоящее время Шамин отбывает наказание в колонии в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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