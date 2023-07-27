Путин заявил об активизации ВСУ в ходе наступления

Владимир Путин прокомментировал ход СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в ходе общения с журналистами на саммите «Россия — Африка».
«ВСУ активизировали боевые действия. Основные действия были на запорожском направлении», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».
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