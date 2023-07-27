Путин заявил об активизации ВСУ в ходе наступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин прокомментировал ход СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в ходе общения с журналистами на саммите «Россия — Африка».

«ВСУ активизировали боевые действия. Основные действия были на запорожском направлении», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в ходе общения с журналистами на саммите «Россия — Африка». «ВСУ активизировали боевые действия. Основные действия были на запорожском направлении», — сказал Владимир Путин. Трансляция его общения с журналистами велась на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...