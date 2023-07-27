27 июля 2023

Эксперт по сектам рассказал об опасностях общины, в которую втягивают курганцев

Курганцы получили предостережение специалиста по религиозным сектам
© Служба новостей «URA.RU»
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Международная научно-практическая конференция «Деструктивные и псевдорелигиозные организации, секты и культы: вызовы и пути решения». Салехард, дворкин александр
Эксперт Дворкин рассказал курганцам об опасности сект Фото:

Курганцев, приглашенных стать последователями учения Шри Чинмоя, предупредили об опасностях, которые подстерегают их в данной религиозной секте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исследователь современных сект Александр Дворкин.

«Как и во всех религиозных сектах, руководители секты Чинмоя ждут от новых членов финансовых вложений и полного повиновения. Теперь они добрались со своими „концертами“ до жителей Кургана», — рассказал профессор Дворкин. По словам эксперта, финансовое и духовное состояние последователей секты изменяется в худшую сторону. Особенно это становится заметным при выходе из секты.

Несмотря на то, что эта секта не является в России запрещенной, в ее истории встречались случаи самоубийства и доведения людей до тяжелого депрессивного состояния, вплоть до суицида. Руководители секты предъявляют строгие требования и жестко контролируют все аспекты жизни участников сообщества, вплоть до самых интимных.

Потенциальных членов секты завлекают стандартными приемами. Им обещают духовное просветление и проявление высших человеческих возможностей, если они будут следовать всем заповедям Чинмоя. «Если вам обещают мгновенное решение всех проблем, в том числе по здоровью, то нужно понимать, что такого быть не может. Таблетки от всех болезней не существует, а проблемы решаются поочередно. Если кто-то предлагает все сразу и сейчас — он пытается вас обмануть», — призвал курганцев быть осторожными эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попали на странный бесплатный концерт. Там звучала музыка основателя одной из религиозных сект.

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Курганцев, приглашенных стать последователями учения Шри Чинмоя, предупредили об опасностях, которые подстерегают их в данной религиозной секте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исследователь современных сект Александр Дворкин. «Как и во всех религиозных сектах, руководители секты Чинмоя ждут от новых членов финансовых вложений и полного повиновения. Теперь они добрались со своими „концертами“ до жителей Кургана», — рассказал профессор Дворкин. По словам эксперта, финансовое и духовное состояние последователей секты изменяется в худшую сторону. Особенно это становится заметным при выходе из секты. Несмотря на то, что эта секта не является в России запрещенной, в ее истории встречались случаи самоубийства и доведения людей до тяжелого депрессивного состояния, вплоть до суицида. Руководители секты предъявляют строгие требования и жестко контролируют все аспекты жизни участников сообщества, вплоть до самых интимных. Потенциальных членов секты завлекают стандартными приемами. Им обещают духовное просветление и проявление высших человеческих возможностей, если они будут следовать всем заповедям Чинмоя. «Если вам обещают мгновенное решение всех проблем, в том числе по здоровью, то нужно понимать, что такого быть не может. Таблетки от всех болезней не существует, а проблемы решаются поочередно. Если кто-то предлагает все сразу и сейчас — он пытается вас обмануть», — призвал курганцев быть осторожными эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попали на странный бесплатный концерт. Там звучала музыка основателя одной из религиозных сект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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