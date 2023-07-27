Эксперт по сектам рассказал об опасностях общины, в которую втягивают курганцев

Курганцы получили предостережение специалиста по религиозным сектам

Эксперт Дворкин рассказал курганцам об опасности сект Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Курганцев, приглашенных стать последователями учения Шри Чинмоя, предупредили об опасностях, которые подстерегают их в данной религиозной секте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исследователь современных сект Александр Дворкин.

«Как и во всех религиозных сектах, руководители секты Чинмоя ждут от новых членов финансовых вложений и полного повиновения. Теперь они добрались со своими „концертами“ до жителей Кургана», — рассказал профессор Дворкин. По словам эксперта, финансовое и духовное состояние последователей секты изменяется в худшую сторону. Особенно это становится заметным при выходе из секты.

Несмотря на то, что эта секта не является в России запрещенной, в ее истории встречались случаи самоубийства и доведения людей до тяжелого депрессивного состояния, вплоть до суицида. Руководители секты предъявляют строгие требования и жестко контролируют все аспекты жизни участников сообщества, вплоть до самых интимных.

Потенциальных членов секты завлекают стандартными приемами. Им обещают духовное просветление и проявление высших человеческих возможностей, если они будут следовать всем заповедям Чинмоя. «Если вам обещают мгновенное решение всех проблем, в том числе по здоровью, то нужно понимать, что такого быть не может. Таблетки от всех болезней не существует, а проблемы решаются поочередно. Если кто-то предлагает все сразу и сейчас — он пытается вас обмануть», — призвал курганцев быть осторожными эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попали на странный бесплатный концерт. Там звучала музыка основателя одной из религиозных сект.