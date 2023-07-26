Ветеран спецоперации претендует на кресло главы Перми

Появился второй претендент на должность главы Перми. Документы на участие в конкурсе подал ветеран спецоперации командир танкового взвода Ильяс Гайнанов.
«Документы на конкурс по отбору главы Перми подал участник специальной военной операции, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов», — пишет «Ъ-Прикамье». В аппарате Пермской гордумы изданию подтвердили данную информацию.
До участия в СВО Ильяс Гайнанов работал в ООО «Сигма», а также занимал должность замглавы Добрянского городского поселения. Ранее стало известно, что документы на конкурс подал сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра краевой столицы пройдет 17 августа, прием документов от кандидатов завершится 3 августа. Пост главы Перми остается вакантным после перехода экс-мэра Алексея Демкина в краевое правительство. По данным URA.RU основным претендентом на вакантную должность считается министерство экономического развития Прикамья Эдуард Соснин.
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