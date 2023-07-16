Появился первый претендент на кресло мэра Перми

Упаковщик пермской компании «Уралбумага» Золотарев решил стать мэром

Андрей Золотарев намерен подать документы на участие в конкурсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми появился первый претендент на пост главы администрации города. По данным источника URA.RU в политтусовке региона, им стал сотрудник ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

«Упаковщик третьего разряда ООО „Уралбумага“ Андрей Золотарев уже подал необходимые документы [на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра]», — сказал источник, добавив, что в 2021 году Золотарев безуспешно пытался продвинуть себя в качестве мэра краевой столицы.

Источник URA.RU в компании «Уралбумага» подтвердил информацию о планах Золоторева участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра. По словам инсайдера, свои планы «он ни с кем не согласовывал». «Золотарев Андрей Викторович работает на предприятии ООО „Уралбумага“ машинистом упаковочный машины. Выдвижение на пост мэра — его личная инициатива. Руководству предприятия о своих намерениях Золотарев не сообщал», — сообщил источник.

Кресло главы администрации Перми стало вакантным после отставки с поста мэра Алексея Демкина и его перехода в краевое правительство. Временно исполняющей обязанности главы города назначена Ольга Андрианова. Конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы Перми запланирован на 17 августа, прием документов от кандидатов завершится 3 августа. По данным URA.RU основным претендентом на вакантную должность считается Эдуард Соснин, возглавляющий сейчас министерство экономического развития Прикамья.