В Тюменской области стали чаще умирать дети

Детская смертность в Тюменской области за год выросла на 22%
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Среди подростков самой частой причиной смерти стали внешние причины — ДТП и прочие несчастья Фото:

В Тюменской области смертность среди детей в 2022 году увеличилась на 22% в сравнении с аналогичным показателем 2021. Такие данные приводятся в областной программе, разработанной департаментом здравоохранения региона, которая есть в распоряжении URA.RU. За прошлый год в субъекте умерло 182 ребенка.

«Смертность детей 0-17 лет от всех причин за 2022 год составила 182 человека. Показатель выше уровня 2021 года на 22,2%», — говорится в региональной программе.

Самое большое количество умерших в 2022 году наблюдалось среди младенцев до года — 71 случай. В возрасте от года до четырех лет ушли из жизни 28 малышей. Также за год скончались 26 детей в возрасте 5-9 лет, 28 — от 10 до 14 лет, и 29 подростков от 15 до 17 лет.

Самыми частыми причинами смертей детей стали:

  • до года — состояния перинатального периода (асфиксии, внутриутробные инфекции, родовые травмы и пр.);
  • от года до четырех лет — болезни органов дыхания;
  • от 5 до 9 лет — врожденные аномалии и пороки развития;
  • 10-17 лет — внешние причины (ДТП, утопления, ожоги, падения, отравления и пр.).

Ранее URA.RU писало о причинах смертности детей в 2021 году. Тогда чаще всего летальные исходы наблюдались также среди младенцев.

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В Тюменской области смертность среди детей в 2022 году увеличилась на 22% в сравнении с аналогичным показателем 2021. Такие данные приводятся в областной программе, разработанной департаментом здравоохранения региона, которая есть в распоряжении URA.RU. За прошлый год в субъекте умерло 182 ребенка. «Смертность детей 0-17 лет от всех причин за 2022 год составила 182 человека. Показатель выше уровня 2021 года на 22,2%», — говорится в региональной программе. Самое большое количество умерших в 2022 году наблюдалось среди младенцев до года — 71 случай. В возрасте от года до четырех лет ушли из жизни 28 малышей. Также за год скончались 26 детей в возрасте 5-9 лет, 28 — от 10 до 14 лет, и 29 подростков от 15 до 17 лет. Самыми частыми причинами смертей детей стали: Ранее URA.RU писало о причинах смертности детей в 2021 году. Тогда чаще всего летальные исходы наблюдались также среди младенцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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