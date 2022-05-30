Чаще всего в 2021 году в Тюменской области среди детей умирали младенцы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области за 2021 год умерло 150 детей, причем чаще всего смертность отмечалась среди младенцев. Статистика представлена в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Тюменской области», документ есть в распоряжении URA.RU.

«Смертность детей от 0 до 17 лет от всех причин за 2021 год составила 150 человек. 39,3% (59 случаев) пришлось на возраст до одного года жизни», — сообщается в региональной программе, направленной на повышение эффективности медицинской реабилитации жителей региона.

На втором месте по числу смертей среди детского населения оказались несовершеннолетние от года до четырех лет — 25 человек. На возрастные группы от 5 до 9 лет, и от 15 до 17 лет пришлось по 23 смерти. На детей от 10 до 14 лет — 20 случаев.

Главной причиной младенческой смертности власти называют состояния перинатального периода. На втором месте — врожденные аномалии, на третьем — прочие причины.

Дети от года до четырех лет умирали от внешних причин, болезней органов дыхания, инфекций и врожденных аномалий. Несовершеннолетние от пяти до девяти лет уходили из жизни от злокачественных новообразований, болезней нервной системы, внешних причин и коронавируса.

В возрастной группе 10-14 лет ведущей причиной смертности являются внешние причины, на втором месте злокачественные новообразования, на третьем месте — с равной частотой болезни нервной системы и врожденные аномалии.

Среди подростков 15-17 лет преобладали внешние причины смерти, их в общем числе 87%. По одному случаю также пришлось на болезни органов кровообращения, костно-мышечной системы и COVID-19.

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