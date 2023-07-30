«Сургутнефтегаз» продает заправку на границе с Литвой

31 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Цена АЗС «Сургутнефтегаза» — семь млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Сургутнефтегаз» продает заправку, принадлежащую дочернему обществу «Калиниграднефтепродукт»: АЗС находится в Калининградской области в километре от границы с Литвой. Представитель продавца рассказал агентству, что цена составляет 6,5 миллионов рублей. «Заправка расположена в поселке Пограничный в 170 км от Калининграда и в километре от границы с Литвой. Стоит объект 6,5 млн рублей, но с реальным покупателем можем договориться», — сказал продавец. На участке площадью около 1,5 тысяч квадратных метров находится операторная, две емкости для хранения топлива, над топливными колонками оборудован навес. На станцию проведены канализация, водопровод, электричество, обустроены проезды и стоянки Ранее URA.RU писало, что «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочернее общество «ЛУКОЙЛа») продает автозаправочную станцию в Лангепасе (ХМАО). Цена АЗС на торгах — 24 млн рублей.

«Сургутнефтегаз» продает заправку, принадлежащую дочернему обществу «Калиниграднефтепродукт»: АЗС находится в Калининградской области в километре от границы с Литвой. Представитель продавца рассказал агентству, что цена составляет 6,5 миллионов рублей. «Заправка расположена в поселке Пограничный в 170 км от Калининграда и в километре от границы с Литвой. Стоит объект 6,5 млн рублей, но с реальным покупателем можем договориться», — сказал продавец. На участке площадью около 1,5 тысяч квадратных метров находится операторная, две емкости для хранения топлива, над топливными колонками оборудован навес. На станцию проведены канализация, водопровод, электричество, обустроены проезды и стоянки Ранее URA.RU писало, что «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (дочернее общество «ЛУКОЙЛа») продает автозаправочную станцию в Лангепасе (ХМАО). Цена АЗС на торгах — 24 млн рублей.