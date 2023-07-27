Военкор Поддубный: российские войска взяли в плен командира роты ВСУ, которую готовила НАТО

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Штурмовики воздушно-десантных войск взяли в плен военнослужащих ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли в плен командира роты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный

«Военнопленный, украинский офицер. Командир роты 116 бригады ВСУ. Этот капитан повел на убой 100 человек», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что почти вся рота была уничтожена. Тем, кому удалось спастись и попасть в плен, была оказана медицинская помощь, в том числе и командиру роты.

Минобороны РФ также сообщило, что штурмовики воздушно-десантных войск захватили опорный пункт и взяли в плен военнослужащих ВСУ. Как написали в ведомстве, оказавшие сопротивление военные были ликвидированы.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массовой сдаче ВСУ в плен на запорожском направлении. По его словам, бойцы сдаются целыми подразделениями.

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Российские военные взяли в плен командира роты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный «Военнопленный, украинский офицер. Командир роты 116 бригады ВСУ. Этот капитан повел на убой 100 человек», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что почти вся рота была уничтожена. Тем, кому удалось спастись и попасть в плен, была оказана медицинская помощь, в том числе и командиру роты. Минобороны РФ также сообщило, что штурмовики воздушно-десантных войск захватили опорный пункт и взяли в плен военнослужащих ВСУ. Как написали в ведомстве, оказавшие сопротивление военные были ликвидированы. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массовой сдаче ВСУ в плен на запорожском направлении. По его словам, бойцы сдаются целыми подразделениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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