Омбудсмен ХМАО встретилась с беженцами в День памяти детей-жертв войны в Донбассе

27 июля 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова в День памяти детей-жертв войны в Донбассе провела две встречи с беженцами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в День памяти детей-жертв войны в Донбассе провела две встречи с беженцами в пунктах временного размещения Ханты-Мансийска. По инициативе Стребковой и при поддержке югорского отделения фонда «Защитники Отечества» были организованы мероприятия для детей из ДНР и ЛНР, а взрослые получили возможность обратиться к властям напрямую. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного. «Вместе с детьми из ДНР и ЛНР в пункте временного размещения омбудсмен приняла участие в мастер-классе по изготовлению символа акции. Им стал белый голубь. Далее участников акции ожидало чаепитие, насыщенная экскурсия по дому-музею народного художника СССР [Владимира] Игошева, проведение мастер-класса и посещение детьми бассейна-аквапарка. В этот же день Наталья Стребкова провела встречу с гражданами из ДНР и ЛНР, проживающими в пунктах временного размещения в Ханты-Мансийске, начав ее с общей минуты молчания, посвященной памяти детей — жертв войны в Донбассе», — прокомментировали в пресс-центре югорского омбудсмена. Стребкова взяла на личный контроль просьбы и пожелания проживающих в ПВР беженцев. «Граждан интересовали вопросы начисления пенсий, ускорения сроков подтверждения стажа своей работы в ДНР и ЛНР для пенсионных выплат; возможность для граждан новых субъектов РФ подать запросы по месту прежнего места жительства в форме электронного документооборота (по принципу портала госуслуг), чтобы отпала необходимость выезжать лично в данные субъекты для оформления документов по жилью, пенсии и другим вопросам. Также обсудили вопросы разнообразия питания, выездного детского отдыха, переоформления индивидуальной программы реабилитации для инвалидов, профессионального образования молодых людей из числа проживающих в ПВР в учреждениях профобразования на территории Югры», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен вышла с законодательной инициативой уравнять в правах всех участников СВО. Она обратились к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в День памяти детей-жертв войны в Донбассе провела две встречи с беженцами в пунктах временного размещения Ханты-Мансийска. По инициативе Стребковой и при поддержке югорского отделения фонда «Защитники Отечества» были организованы мероприятия для детей из ДНР и ЛНР, а взрослые получили возможность обратиться к властям напрямую. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного. «Вместе с детьми из ДНР и ЛНР в пункте временного размещения омбудсмен приняла участие в мастер-классе по изготовлению символа акции. Им стал белый голубь. Далее участников акции ожидало чаепитие, насыщенная экскурсия по дому-музею народного художника СССР [Владимира] Игошева, проведение мастер-класса и посещение детьми бассейна-аквапарка. В этот же день Наталья Стребкова провела встречу с гражданами из ДНР и ЛНР, проживающими в пунктах временного размещения в Ханты-Мансийске, начав ее с общей минуты молчания, посвященной памяти детей — жертв войны в Донбассе», — прокомментировали в пресс-центре югорского омбудсмена. Стребкова взяла на личный контроль просьбы и пожелания проживающих в ПВР беженцев. «Граждан интересовали вопросы начисления пенсий, ускорения сроков подтверждения стажа своей работы в ДНР и ЛНР для пенсионных выплат; возможность для граждан новых субъектов РФ подать запросы по месту прежнего места жительства в форме электронного документооборота (по принципу портала госуслуг), чтобы отпала необходимость выезжать лично в данные субъекты для оформления документов по жилью, пенсии и другим вопросам. Также обсудили вопросы разнообразия питания, выездного детского отдыха, переоформления индивидуальной программы реабилитации для инвалидов, профессионального образования молодых людей из числа проживающих в ПВР в учреждениях профобразования на территории Югры», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что югорский омбудсмен вышла с законодательной инициативой уравнять в правах всех участников СВО. Она обратились к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Госдумы.