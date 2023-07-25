25 июля 2023

Омбудсмен ХМАО предложила уравнять в правах всех участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Омбудсмен ХМАО предлагает уравнять в правах военнослужащих разных категорий Фото:

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась к федеральному уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Государственной Думы с предложением ввести равные пособия участникам СВО и членам их семей. Об этом агентству URA.RU сообщили в представительстве Стребковой.

«Разграничения военнослужащих на мобилизованных, контрактников и добровольцев, имеющие место в федеральном законодательстве, являются социально несправедливыми и влекут возникновение социальной напряженности. Все участники СВО и члены их семей должны иметь равные права на получение льгот, социальных гарантий и компенсаций, поскольку все военнослужащие выполняют одну задачу по защите Отечества», — говорится в предложении югорского омбудсмена.

В обращении Стребкова призывает внести изменения в федеральное законодательство в части выплат детских пособия для семей участников СВО. Омбудсмен предлагает соблюдать единый подход при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих всех категорий.

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Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась к федеральному уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Государственной Думы с предложением ввести равные пособия участникам СВО и членам их семей. Об этом агентству URA.RU сообщили в представительстве Стребковой. «Разграничения военнослужащих на мобилизованных, контрактников и добровольцев, имеющие место в федеральном законодательстве, являются социально несправедливыми и влекут возникновение социальной напряженности. Все участники СВО и члены их семей должны иметь равные права на получение льгот, социальных гарантий и компенсаций, поскольку все военнослужащие выполняют одну задачу по защите Отечества», — говорится в предложении югорского омбудсмена. В обращении Стребкова призывает внести изменения в федеральное законодательство в части выплат детских пособия для семей участников СВО. Омбудсмен предлагает соблюдать единый подход при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих всех категорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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