Омбудсмен ХМАО предложила уравнять в правах всех участников СВО

26 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ХМАО предлагает уравнять в правах военнослужащих разных категорий Фото: Размик Закарян © URA.RU Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась к федеральному уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Государственной Думы с предложением ввести равные пособия участникам СВО и членам их семей. Об этом агентству URA.RU сообщили в представительстве Стребковой. «Разграничения военнослужащих на мобилизованных, контрактников и добровольцев, имеющие место в федеральном законодательстве, являются социально несправедливыми и влекут возникновение социальной напряженности. Все участники СВО и члены их семей должны иметь равные права на получение льгот, социальных гарантий и компенсаций, поскольку все военнослужащие выполняют одну задачу по защите Отечества», — говорится в предложении югорского омбудсмена. В обращении Стребкова призывает внести изменения в федеральное законодательство в части выплат детских пособия для семей участников СВО. Омбудсмен предлагает соблюдать единый подход при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих всех категорий.

Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась к федеральному уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой и депутатам Государственной Думы с предложением ввести равные пособия участникам СВО и членам их семей. Об этом агентству URA.RU сообщили в представительстве Стребковой. «Разграничения военнослужащих на мобилизованных, контрактников и добровольцев, имеющие место в федеральном законодательстве, являются социально несправедливыми и влекут возникновение социальной напряженности. Все участники СВО и члены их семей должны иметь равные права на получение льгот, социальных гарантий и компенсаций, поскольку все военнослужащие выполняют одну задачу по защите Отечества», — говорится в предложении югорского омбудсмена. В обращении Стребкова призывает внести изменения в федеральное законодательство в части выплат детских пособия для семей участников СВО. Омбудсмен предлагает соблюдать единый подход при расчете среднедушевого дохода семей военнослужащих всех категорий.