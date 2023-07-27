В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой в общежитии

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Волонтеры нашли девочку в одном из общежитий Фото:

В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом.

«Девочку нашли в общежитии на улице Хвойной, 76, которое расположено по соседству с ее домом. По словам местных жителей, там проживают очень пьющие люди, а также бывшие уголовники после освобождения. Как сообщили поисковики, девочку нашли в комнате одного из мужчин», — рассказали «ЕАН».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее сообщалось о пропаже восьмилетней девочки, которую искали полицейские и добровольцы. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом. «Девочку нашли в общежитии на улице Хвойной, 76, которое расположено по соседству с ее домом. По словам местных жителей, там проживают очень пьющие люди, а также бывшие уголовники после освобождения. Как сообщили поисковики, девочку нашли в комнате одного из мужчин», — рассказали «ЕАН». Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не был получен. Ранее сообщалось о пропаже восьмилетней девочки, которую искали полицейские и добровольцы. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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