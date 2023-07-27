В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой в общежитии

Волонтеры нашли девочку в одном из общежитий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом.

«Девочку нашли в общежитии на улице Хвойной, 76, которое расположено по соседству с ее домом. По словам местных жителей, там проживают очень пьющие люди, а также бывшие уголовники после освобождения. Как сообщили поисковики, девочку нашли в комнате одного из мужчин», — рассказали «ЕАН».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее сообщалось о пропаже восьмилетней девочки, которую искали полицейские и добровольцы. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.