Жителю Прикамья вручили госнаграду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десантник из Гайнского района (Пермский край) награжден орденом Мужества за свои действия в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали представители совета ветеранов территории.

«Хорошая новость от нашего земляка Михаила Попова. Он за проявленное мужество в ходе проведения спецоперации награжден орденом Мужества. Совет ветеранов и „Боевое братство“ Гайнского района поздравляют Михаила Попова с заслуженной наградой», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о жителе Пермского края Данииле Машко, который получил медаль «За отвагу». Госнаграды его удостоили за спасение раненых в зоне спецоперации.