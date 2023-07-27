Пермского десантника наградили за мужество, проявленное в зоне СВО. Скрин

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Жителю Прикамья вручили госнаграду Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десантник из Гайнского района (Пермский край) награжден орденом Мужества за свои действия в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали представители совета ветеранов территории.

«Хорошая новость от нашего земляка Михаила Попова. Он за проявленное мужество в ходе проведения спецоперации награжден орденом Мужества. Совет ветеранов и „Боевое братство“ Гайнского района поздравляют Михаила Попова с заслуженной наградой», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о жителе Пермского края Данииле Машко, который получил медаль «За отвагу». Госнаграды его удостоили за спасение раненых в зоне спецоперации.

Пермскому десантнику вручили госнаграду за мужество
Пермскому десантнику вручили госнаграду за мужество

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Десантник из Гайнского района (Пермский край) награжден орденом Мужества за свои действия в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали представители совета ветеранов территории. «Хорошая новость от нашего земляка Михаила Попова. Он за проявленное мужество в ходе проведения спецоперации награжден орденом Мужества. Совет ветеранов и „Боевое братство“ Гайнского района поздравляют Михаила Попова с заслуженной наградой», — написано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось о жителе Пермского края Данииле Машко, который получил медаль «За отвагу». Госнаграды его удостоили за спасение раненых в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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