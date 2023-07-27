27 июля 2023
26 июля 2023

Педагоги скандального курганского округа пожаловались на массовые сокращения. Скрин

В Щучанском районе Курганской области сокращают почти 23 ставки педагогов и техперсонала школ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, мел, школа
Педагогов предупредили о массовых сокращениях Фото:

Сотрудников образовательных организаций Щучанского округа (Курганская область) предупредили о сокращении почти 23 ставок. Также под сокращение попадают 13 ставок управления по развитию территории местной администрации. Учителя направили в редакцию URA.RU открытое письмо, в котором указали, что предписание властей является незаконным. Ранее они уже высказывали свое недовольство в адрес сотрудников управления образования региона.

«Заместитель главы администрации [Щучанского округа] Лариса Лаврова, проведя комплектование в школах и детских садах, дает письменные указания руководителям сократить почти 40 штатных единиц (22,91 ставки учителей и техперсонала — прим. URA.RU) <…>, не понимая того, что за штатное расписание отвечает только директор школы. При этом обоснование сокращения отсутствует и нарушает все нормативы, требования и законы», — сообщается в письме, которое имеется в распоряжении URA.RU.

По словам обратившихся, руководителям образовательных организаций в канун ученого года приходится в срочном порядке корректировать план работы и перераспределять обязанности. При этом в уведомлении администрации всего говорится о сокращении 35,91 ставки. Таким образом в текущем и следующем году получится сэкономить 5393900 рублей.

Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию района и департамент образования региона с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

В январе щучанские педагоги жаловались на сотрудников управления образования региона, один из которых живет на Дальнем Востоке. Тогда они написали соответствующее обращение в Центр управления региона по Курганской области. В июне стало известно, что под угрозу увольнения попал директор местной школы №1 Павел Самохвалов, который ранее жаловался на чиновника местной администрации в прокуратуру.

Сотрудников образовательных организаций предопределили о сокращении
Сотрудников образовательных организаций предопределили о сокращении

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Сотрудников образовательных организаций Щучанского округа (Курганская область) предупредили о сокращении почти 23 ставок. Также под сокращение попадают 13 ставок управления по развитию территории местной администрации. Учителя направили в редакцию URA.RU открытое письмо, в котором указали, что предписание властей является незаконным. Ранее они уже высказывали свое недовольство в адрес сотрудников управления образования региона. «Заместитель главы администрации [Щучанского округа] Лариса Лаврова, проведя комплектование в школах и детских садах, дает письменные указания руководителям сократить почти 40 штатных единиц (22,91 ставки учителей и техперсонала — прим. URA.RU) <…>, не понимая того, что за штатное расписание отвечает только директор школы. При этом обоснование сокращения отсутствует и нарушает все нормативы, требования и законы», — сообщается в письме, которое имеется в распоряжении URA.RU. По словам обратившихся, руководителям образовательных организаций в канун ученого года приходится в срочном порядке корректировать план работы и перераспределять обязанности. При этом в уведомлении администрации всего говорится о сокращении 35,91 ставки. Таким образом в текущем и следующем году получится сэкономить 5393900 рублей. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию района и департамент образования региона с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. В январе щучанские педагоги жаловались на сотрудников управления образования региона, один из которых живет на Дальнем Востоке. Тогда они написали соответствующее обращение в Центр управления региона по Курганской области. В июне стало известно, что под угрозу увольнения попал директор местной школы №1 Павел Самохвалов, который ранее жаловался на чиновника местной администрации в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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