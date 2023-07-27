Украина получила от Всемирного банка 1,5 млрд долларов

28 июля 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Всемирный банк предоставил Киеву новый кредит на 1,5 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина получила от Всемирного банка (ВБ) кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, поручителем выступила Япония. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. «Украина получила 1,5 $ млрд под гарантии Японии через целевой фонд Всемирного банка», — сообщает украинское ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что денежные средства будут направлены на восстановление экономики Украины. Согласно информации, страна ожидает от ВБ в текущем году еще два миллиарда долларов. Ранее во Всемирном банке подсчитали стоимость восстановления Украины. Там указали, что необходимая сумма составит около 411 миллиардов долларов, передает телеканал 360. По данным журнала The Economist, Киев заставляют просить помощь.

Украина получила от Всемирного банка (ВБ) кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, поручителем выступила Япония. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. «Украина получила 1,5 $ млрд под гарантии Японии через целевой фонд Всемирного банка», — сообщает украинское ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что денежные средства будут направлены на восстановление экономики Украины. Согласно информации, страна ожидает от ВБ в текущем году еще два миллиарда долларов. Ранее во Всемирном банке подсчитали стоимость восстановления Украины. Там указали, что необходимая сумма составит около 411 миллиардов долларов, передает телеканал 360. По данным журнала The Economist, Киев заставляют просить помощь.