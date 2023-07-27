Челябинская область попала в лидеры по числу ДТП с электросамокатами

Челябинская область заняла шестое место по количеству аварий с участием электросамокатов, моноколес, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С начала года число ДТП с СИМ в регионе достигло 48.
«С начала года количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких происшествий произошло в Москве (238 случаев), Санкт-Петербурге (64 инцидента), Пермском крае (68 аварий), Тюменской (66 ДТП), Омской (63 происшествия), Челябинской (48 случаев) и Свердловской (34 ДТП) областях», — цитируют «Известия» данные аналитического отчета, который подготовили эксперты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД).
Аналитики уточнили, что чаще всего ДТП с участием СИМ происходят на перекрестках и при выезде с прилегающей территории (28% аварий), а также на пешеходных переходах (21%), тротуарах и в пешеходных зонах (21%). При этом основными факторами происшествий является движение в неположенном месте и по пешеходным переходам.
Ранее челябинцам назвали главные летние опасности для детей. В их числе оказались электросамокаты и москитные сетки. Именно они становятся причиной гибели и тяжелых травм детей.
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