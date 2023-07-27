27 июля 2023

Семейная компания Кургана заплатит упаковщикам холодца до 60 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ РИО, Метрополис. Курган, холодец
Сотрудники будут заняты фасовка, маркировкой и — розливом холодца в банки Фото:

Курганская компания «Степанов», позиционирующая себя как «семейная», набирает фасовщиков холодца, которым готова платить от 40 до 60 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

«Мы — крупнейший производитель замороженных полуфабрикатов и желейных мясных продуктов в УрФО. „Степнов“ — это семейная компания, которая придерживается в работе принципа „готовить как для своей семьи“. Требуются фасовщики холодца. Обязанности: фасовка, маркировка, наклеивание этикетки, розлив холодца в банки. Зарплата: 40 000 — 60 000 рублей», — указано на портале «Авито».

В компании обязуются предоставить соискателлям полный соцпакет и производить выплаты дважды в месяц. Сотрудники будут бесплатно снабжены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

По данным сервиса СБИС, ООО «Степнов» было организовано 29 ноября 2013 года. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Размер уставного капитала исчисляется 10 000 рублей. Компания насчитывает 3 филиала.

Ранее жителям региона предлагали работу упаковщиков мясных деликатесов на птицефабрике в Челябинской области за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требовались сотрудники, готовые к работе вахтовым методом.

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Курганская компания «Степанов», позиционирующая себя как «семейная», набирает фасовщиков холодца, которым готова платить от 40 до 60 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений. «Мы — крупнейший производитель замороженных полуфабрикатов и желейных мясных продуктов в УрФО. „Степнов“ — это семейная компания, которая придерживается в работе принципа „готовить как для своей семьи“. Требуются фасовщики холодца. Обязанности: фасовка, маркировка, наклеивание этикетки, розлив холодца в банки. Зарплата: 40 000 — 60 000 рублей», — указано на портале «Авито». В компании обязуются предоставить соискателлям полный соцпакет и производить выплаты дважды в месяц. Сотрудники будут бесплатно снабжены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. По данным сервиса СБИС, ООО «Степнов» было организовано 29 ноября 2013 года. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Размер уставного капитала исчисляется 10 000 рублей. Компания насчитывает 3 филиала. Ранее жителям региона предлагали работу упаковщиков мясных деликатесов на птицефабрике в Челябинской области за зарплату в 100 тысяч рублей. Компании требовались сотрудники, готовые к работе вахтовым методом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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