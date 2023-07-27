ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в ДНР

В результате удара ВСУ произошло возгорание нефтебазы в Шахтерске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате ракетного удара ВСУ в ДНР произошел пожар на территории нефтебазы в Шахтерске. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов.
«28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории Нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», —
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.