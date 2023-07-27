27 июля 2023

ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в ДНР

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В результате удара ВСУ произошло возгорание нефтебазы в Шахтерске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара ВСУ в ДНР произошел пожар на территории нефтебазы в Шахтерске. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов.

«28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории Нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», — написал Шатов в своем telegram-канале.

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В результате ракетного удара ВСУ в ДНР произошел пожар на территории нефтебазы в Шахтерске. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов. «28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории Нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», — написал Шатов в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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