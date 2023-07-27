ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в ДНР

28 июля 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

В результате удара ВСУ произошло возгорание нефтебазы в Шахтерске Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетного удара ВСУ в ДНР произошел пожар на территории нефтебазы в Шахтерске. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов. «28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории Нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», — написал Шатов в своем telegram-канале.

В результате ракетного удара ВСУ в ДНР произошел пожар на территории нефтебазы в Шахтерске. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов. «28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории Нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования», — написал Шатов в своем telegram-канале.