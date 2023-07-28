Шойгу и Ким Чен Ын обсудили оборонное сотрудничество России и КНДР

Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном совместное развитие двух стран в сфере обороны. Встреча состоялась в Пхеньяне.

«Глубоко обсудили ряд вопросов дальнейшего развития тактико-стратегического содействия и сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной безопасности», — передает радиостанция « Голос Кореи ». Во время встречи Ким Чен Ын отметил, что обстановка на Корейском полуострове резко меняется. Он заслушал предложения Шойгу по ее урегулированию.

Также во время встречи Ким Чен Ын показал Шойгу секретные беспилотники КНДР, схожие с американскими MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Также на встречи были затронуты вопросы о строительстве сильного государства.