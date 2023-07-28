В Екатеринбурге прощаются с погибшим на СВО военкором Журавлевым. Онлайн-трансляция

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислав Журавлев погиб на Украине 22 июля Фото:

В Екатеринбурге прощаются с 34-летним военкором информагентства РИА «Новости» Ростиславом Журавлевым. Он погиб 22 июля в зоне проведения спецоперации из-за обстрела украинской армии. URA.RU ведет прямую трансляцию.

10:40 28.07.2023 На церемонию прощания начинают прибывать гости. В частности, приехали коллеги Ростислава Журавлева.

«Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — отозвался о погибшем гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

10:48 28.07.2023 Глава Свердловского союза журналистов Александр Левин рассказал о последнем разговоре с Журавлевым:

«Мы говорили с ним о журналистике, о предназначении, о военкорах. Он был очень рад, что его на три дня отпустили в отпуск. Но по разговору я чувствовал, что всеми мыслями он там, на фронте. Когда Ростислав получил „Золотое перо“, при этом он много шутил, веселился. На прощание мы с ним обнялись, попросил его беречь себя. Ростислав в ответ развел руки и посмотрел в небо», — сказал он.

Председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин
Председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин

10:50 На церемонию приехали губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Со стороны полпредства президента на прощание приехал заместитель Владимира Якушева Борис Кириллов.

10:55 28.07.2023 «Я, наверное, в жизни не встречала ни одного человека, который был бы так предан своему делу», — рассказала Екатерина, вдова Журавлева.

11:00 Полпред Владимир Якушев тоже приехал на траурную церемонию. Рядом с ним Евгений Куйвашев и Алексей Орлов.

Владимир Якушев, Алексей Орлов и Евгений Куйвашев
Владимир Якушев, Алексей Орлов и Евгений Куйвашев

11:10 Началась гражданская панихида. Гроб с телом Журавлева открытый.

11:14 Владимир Якушев вручил военкору орден Мужества посмертно.

11:16 «Мир — это всегда результат войны. Сейчас Россия ведет новую войну за новый мир. И потери несут не только военные, но и военные журналисты. И такой жертвой стал Ростислав. И можно эту потерю расценивать как потерю, а можно, как рождение героя, потому что он пал, как воин. Ростислав предложил нам соответствовать тем высоким стандартам, которые он предложил — профессиональным, человеческим, гражданским», — сказал Дмитрий Киселев.

Фото с места прощания. Гроб с телом открытый.
Фото с места прощания. Гроб с телом открытый.
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В Екатеринбурге прощаются с 34-летним военкором информагентства РИА «Новости» Ростиславом Журавлевым. Он погиб 22 июля в зоне проведения спецоперации из-за обстрела украинской армии. URA.RU ведет прямую трансляцию. 10:40 28.07.2023 На церемонию прощания начинают прибывать гости. В частности, приехали коллеги Ростислава Журавлева. «Он был ярчайшим представителем нашей профессии. Сегодня горестный день. Мы здесь все по очень горькому поводу», — отозвался о погибшем гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 10:48 28.07.2023 Глава Свердловского союза журналистов Александр Левин рассказал о последнем разговоре с Журавлевым: «Мы говорили с ним о журналистике, о предназначении, о военкорах. Он был очень рад, что его на три дня отпустили в отпуск. Но по разговору я чувствовал, что всеми мыслями он там, на фронте. Когда Ростислав получил „Золотое перо“, при этом он много шутил, веселился. На прощание мы с ним обнялись, попросил его беречь себя. Ростислав в ответ развел руки и посмотрел в небо», — сказал он. 10:50 На церемонию приехали губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Со стороны полпредства президента на прощание приехал заместитель Владимира Якушева Борис Кириллов. 10:55 28.07.2023 «Я, наверное, в жизни не встречала ни одного человека, который был бы так предан своему делу», — рассказала Екатерина, вдова Журавлева. 11:00 Полпред Владимир Якушев тоже приехал на траурную церемонию. Рядом с ним Евгений Куйвашев и Алексей Орлов. 11:10 Началась гражданская панихида. Гроб с телом Журавлева открытый. 11:14 Владимир Якушев вручил военкору орден Мужества посмертно. 11:16 «Мир — это всегда результат войны. Сейчас Россия ведет новую войну за новый мир. И потери несут не только военные, но и военные журналисты. И такой жертвой стал Ростислав. И можно эту потерю расценивать как потерю, а можно, как рождение героя, потому что он пал, как воин. Ростислав предложил нам соответствовать тем высоким стандартам, которые он предложил — профессиональным, человеческим, гражданским», — сказал Дмитрий Киселев.
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