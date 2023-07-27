Владелец «Баден-Бадена» закрывает «Шарташ Пляж» в Екатеринбурге

28 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Руководство «Шарташ Пляж» приостанавливает деятельность Фото: Размик Закарян © URA.RU Руководство «Шарташ Пляжа» приостанавливает работу курорта, который за короткое время стал популярен у отдыхающих в Екатеринбурге. Такой шаг обоснован судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта, из-за чего «Шарташ Пляж» теряет возможность оказывать качественные и полноценные услуги населению, сообщили URA.RU в пресс-службе комплекса «Баден-Баден». «В компании приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы. Благодарим всех, кто успел оценить гостеприимный и уютный „Шарташ Пляж“. После снятия всех ограничений пляж вновь продолжит свою работу и будет радовать гостей», — заявили в компании. Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции бассейна, который компания «Баден-Баден» построила на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройка на Шарташе является самовольной. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса. Однако мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу скандального комплекса. Позже суд разрешил владельцу «Баден-Бадена» эксплуатировать «Шарташ Пляж».

Руководство «Шарташ Пляжа» приостанавливает работу курорта, который за короткое время стал популярен у отдыхающих в Екатеринбурге. Такой шаг обоснован судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта, из-за чего «Шарташ Пляж» теряет возможность оказывать качественные и полноценные услуги населению, сообщили URA.RU в пресс-службе комплекса «Баден-Баден». «В компании приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы. Благодарим всех, кто успел оценить гостеприимный и уютный „Шарташ Пляж“. После снятия всех ограничений пляж вновь продолжит свою работу и будет радовать гостей», — заявили в компании. Ранее URA.RU писало о том, что администрация Екатеринбурга подала иск о сносе конструкции бассейна, который компания «Баден-Баден» построила на озере Шарташ. Мэрия руководствовалась заключением регионального департамента Госжилстройнадзора. Согласно заключению, постройка на Шарташе является самовольной. Суд остановил стройку объектов на территории комплекса. Однако мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу скандального комплекса. Позже суд разрешил владельцу «Баден-Бадена» эксплуатировать «Шарташ Пляж».