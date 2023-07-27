27 июля 2023

В Свердловской области увеличился размер компенсации за услуги ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 июля размер компенсации стоимости ЖКХ в муниципалитетах увеличен на 3-4% Фото:

В Свердловской области увеличен размер компенсации оплаты услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«С 1 июля размер компенсации стоимости ЖКХ в муниципалитетах увеличен на 3-4% в зависимости от действующих тарифов. Рост компенсации связан с ежегодным повышением ставок на капремонт», — отметили в ДИПе.

Новый областной стандарт позволит обеспечить расчет ежемесячного размера субсидий на оплату ЖКХ, исходя из фактических размеров ставок платы за содержание жилого помещения. Размер предоставляемой субсидии зависит, в том числе, от жилплощади, состава семьи.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанам до конца марта 2023 года придет квитанция с перерасчетом за 2022 год. Вопрос коснется использования и содержания общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов.

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В Свердловской области увеличен размер компенсации оплаты услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «С 1 июля размер компенсации стоимости ЖКХ в муниципалитетах увеличен на 3-4% в зависимости от действующих тарифов. Рост компенсации связан с ежегодным повышением ставок на капремонт», — отметили в ДИПе. Новый областной стандарт позволит обеспечить расчет ежемесячного размера субсидий на оплату ЖКХ, исходя из фактических размеров ставок платы за содержание жилого помещения. Размер предоставляемой субсидии зависит, в том числе, от жилплощади, состава семьи. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанам до конца марта 2023 года придет квитанция с перерасчетом за 2022 год. Вопрос коснется использования и содержания общего имущества с учетом показаний общедомовых приборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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