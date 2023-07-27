Уральский полпред Якушев вручил семье погибшего военкора Журавлева орден

28 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Полпред наградил Журавлева орденом Мужества Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал семье погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине Ростислава Журавлева орден Мужества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии прощания с журналистом. «Все мы помним его репортажи с Донбасса. Они были сделаны профессионально, все было подтверждено фактами. Но больше всего подкупала его любовь к людям. Ростислав — хороший коллега, надежный товарищ. Мы будем всегда помнить его, помнить дела и поступки», — сказал Якушев. Указ о награждении Журавлева глава государства Владимир Путин подписал 27 июля. Военкор погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области — в результате обстрела со стороны ВСУ.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал семье погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине Ростислава Журавлева орден Мужества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии прощания с журналистом. «Все мы помним его репортажи с Донбасса. Они были сделаны профессионально, все было подтверждено фактами. Но больше всего подкупала его любовь к людям. Ростислав — хороший коллега, надежный товарищ. Мы будем всегда помнить его, помнить дела и поступки», — сказал Якушев. Указ о награждении Журавлева глава государства Владимир Путин подписал 27 июля. Военкор погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области — в результате обстрела со стороны ВСУ.