27 июля 2023

Уральский полпред Якушев вручил семье погибшего военкора Журавлева орден

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Вторая всероссийская премия «Молодой промышленник года». Екатеринбург, якушев владимир
Полпред наградил Журавлева орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал семье погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине Ростислава Журавлева орден Мужества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии прощания с журналистом.

«Все мы помним его репортажи с Донбасса. Они были сделаны профессионально, все было подтверждено фактами. Но больше всего подкупала его любовь к людям. Ростислав — хороший коллега, надежный товарищ. Мы будем всегда помнить его, помнить дела и поступки», — сказал Якушев.

Указ о награждении Журавлева глава государства Владимир Путин подписал 27 июля. Военкор погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области — в результате обстрела со стороны ВСУ.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев передал семье погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине Ростислава Журавлева орден Мужества. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с церемонии прощания с журналистом. «Все мы помним его репортажи с Донбасса. Они были сделаны профессионально, все было подтверждено фактами. Но больше всего подкупала его любовь к людям. Ростислав — хороший коллега, надежный товарищ. Мы будем всегда помнить его, помнить дела и поступки», — сказал Якушев. Указ о награждении Журавлева глава государства Владимир Путин подписал 27 июля. Военкор погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области — в результате обстрела со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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