WP: на Украине начали перерабатывать русскую литературу в туалетную бумагу

Киев решил избавиться от русской литературы — ее сдают на переработку в местные пункты приема отходов и используют для производства туалетной бумаги. Об этом пишет The Washington Post.
«В городах по всей Украине люди начали приносить свою русскую литературу в местные пункты приема отходов, чтобы ее измельчили и превратили в туалетную бумагу. Названия улиц изменены в честь украинских героев, а не русских писателей», — сообщается
Ранее URA.RU писало, что на территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября.
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