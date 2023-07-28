WP: на Украине начали перерабатывать русскую литературу в туалетную бумагу

28 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Русские книги сдают в пункты вторсырья Фото: Анна Майорова © URA.RU Киев решил избавиться от русской литературы — ее сдают на переработку в местные пункты приема отходов и используют для производства туалетной бумаги. Об этом пишет The Washington Post. «В городах по всей Украине люди начали приносить свою русскую литературу в местные пункты приема отходов, чтобы ее измельчили и превратили в туалетную бумагу. Названия улиц изменены в честь украинских героев, а не русских писателей», — сообщается в статье . Ранее URA.RU писало, что на территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября.

Киев решил избавиться от русской литературы — ее сдают на переработку в местные пункты приема отходов и используют для производства туалетной бумаги. Об этом пишет The Washington Post. «В городах по всей Украине люди начали приносить свою русскую литературу в местные пункты приема отходов, чтобы ее измельчили и превратили в туалетную бумагу. Названия улиц изменены в честь украинских героев, а не русских писателей», — сообщается в статье. Ранее URA.RU писало, что на территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября.