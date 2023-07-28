WP: на Украине начали перерабатывать русскую литературу в туалетную бумагу

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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, книжная полка, фондохранилище, эрмитаж урал
Русские книги сдают в пункты вторсырья Фото:

Киев решил избавиться от русской литературы — ее сдают на переработку в местные пункты приема отходов и используют для производства туалетной бумаги. Об этом пишет The Washington Post.

«В городах по всей Украине люди начали приносить свою русскую литературу в местные пункты приема отходов, чтобы ее измельчили и превратили в туалетную бумагу. Названия улиц изменены в честь украинских героев, а не русских писателей», — сообщается в статье.

Ранее URA.RU писало, что на территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября.

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Киев решил избавиться от русской литературы — ее сдают на переработку в местные пункты приема отходов и используют для производства туалетной бумаги. Об этом пишет The Washington Post. «В городах по всей Украине люди начали приносить свою русскую литературу в местные пункты приема отходов, чтобы ее измельчили и превратили в туалетную бумагу. Названия улиц изменены в честь украинских героев, а не русских писателей», — сообщается в статье. Ранее URA.RU писало, что на территории Украины запретили российскую музыку на телевидении, радио и в общественных местах. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной Рады и вступает в силу с 7 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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