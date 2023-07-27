27 июля 2023
26 июля 2023

В ЯНАО простятся с погибшим на СВО военнослужащим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
В Муравленко простятся с рядовым Владимиром Тимохиным, погибшем в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Муравленко (ЯНАО) 29 июля пройдут похороны погибшего военнослужащего Владимира Тимохина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Муравленко в последний путь проводят Владимира Тимохина, он погиб в ходе военных действий в зоне СВО. Прощание состоится 29 июля в 11:30 в храме Преображения Господня», — сообщается в официальной группе администрации Муравленко в социальной сети «ВКонтакте».

Тимохин служил в зоне спецоперации в звании рядового. Администрация города выражает соболезнования семье и друзьям героя.

Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны активное участие принимают военнослужащие с Ямала.

Владимир Тимохин будет похоронен в Муравленко 29 июля
Владимир Тимохин будет похоронен в Муравленко 29 июля
Фото:

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В Муравленко (ЯНАО) 29 июля пройдут похороны погибшего военнослужащего Владимира Тимохина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В Муравленко в последний путь проводят Владимира Тимохина, он погиб в ходе военных действий в зоне СВО. Прощание состоится 29 июля в 11:30 в храме Преображения Господня», — сообщается в официальной группе администрации Муравленко в социальной сети «ВКонтакте». Тимохин служил в зоне спецоперации в звании рядового. Администрация города выражает соболезнования семье и друзьям героя. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны активное участие принимают военнослужащие с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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