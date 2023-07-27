В Муравленко (ЯНАО) 29 июля пройдут похороны погибшего военнослужащего Владимира Тимохина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В Муравленко в последний путь проводят Владимира Тимохина, он погиб в ходе военных действий в зоне СВО. Прощание состоится 29 июля в 11:30 в храме Преображения Господня», — сообщается в официальной группе администрации Муравленко в социальной сети «ВКонтакте».
Тимохин служил в зоне спецоперации в звании рядового. Администрация города выражает соболезнования семье и друзьям героя.
Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны активное участие принимают военнослужащие с Ямала.
Владимир Тимохин будет похоронен в Муравленко 29 июля
Фото: группа «Муравленковский день», Вк — https://vk.com/muravlenko_day?w=wall-137309478_92717
В Муравленко (ЯНАО) 29 июля пройдут похороны погибшего военнослужащего Владимира Тимохина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В Муравленко в последний путь проводят Владимира Тимохина, он погиб в ходе военных действий в зоне СВО. Прощание состоится 29 июля в 11:30 в храме Преображения Господня», — сообщается в официальной группе администрации Муравленко в социальной сети «ВКонтакте». Тимохин служил в зоне спецоперации в звании рядового. Администрация города выражает соболезнования семье и друзьям героя. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны активное участие принимают военнослужащие с Ямала.