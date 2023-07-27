27 июля 2023

Губернатор Шумков рассказал, почему в Кургане постоянно ремонтируют дороги

Курганские власти планируют вернуть региону вид времен СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков раскрыл причину постоянного ремонта дорог в Кургане Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскрыл причину постоянного ремонта дорог в регионе. С его слов, это делается, чтобы вернуть области вид, который сложился в 1960-х годах. Об этом губернатор Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«А в отношении фасадов было наше решение — вернуть Кургану и другим городам тот облик, который сложился в 60—80-е годы прошлого века. Уютный, зеленый, симпатичный. И потому, масштабно ремонтируя дороги и дворы, восстанавливая коммуникации и междворовые проезды, приняли решение ввести для наших городов и мероприятие в виде ремонта фасадов», — отметил губернатор в канале «силаVправде (V. Шумков)».

Также курганский губернатор рассказал, что для восстановления фасадов жилых домов нет отдельной программы, так как необходимых средств нет в фонде капитального ремонта. Со слов главы города, в первую очередь восстановление идет в историческом центре Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал причину незаконного обналичивания маткапитала. С его слов, ответственные чиновники делают вид, что такой проблемы не существуют.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскрыл причину постоянного ремонта дорог в регионе. С его слов, это делается, чтобы вернуть области вид, который сложился в 1960-х годах. Об этом губернатор Шумков сообщил в своем telegram-канале. «А в отношении фасадов было наше решение — вернуть Кургану и другим городам тот облик, который сложился в 60—80-е годы прошлого века. Уютный, зеленый, симпатичный. И потому, масштабно ремонтируя дороги и дворы, восстанавливая коммуникации и междворовые проезды, приняли решение ввести для наших городов и мероприятие в виде ремонта фасадов», — отметил губернатор в канале «силаVправде (V. Шумков)». Также курганский губернатор рассказал, что для восстановления фасадов жилых домов нет отдельной программы, так как необходимых средств нет в фонде капитального ремонта. Со слов главы города, в первую очередь восстановление идет в историческом центре Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал причину незаконного обналичивания маткапитала. С его слов, ответственные чиновники делают вид, что такой проблемы не существуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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