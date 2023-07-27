Губернатор Шумков рассказал, почему в Кургане постоянно ремонтируют дороги

Курганские власти планируют вернуть региону вид времен СССР

28 июля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков раскрыл причину постоянного ремонта дорог в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскрыл причину постоянного ремонта дорог в регионе. С его слов, это делается, чтобы вернуть области вид, который сложился в 1960-х годах. Об этом губернатор Шумков сообщил в своем telegram-канале. «А в отношении фасадов было наше решение — вернуть Кургану и другим городам тот облик, который сложился в 60—80-е годы прошлого века. Уютный, зеленый, симпатичный. И потому, масштабно ремонтируя дороги и дворы, восстанавливая коммуникации и междворовые проезды, приняли решение ввести для наших городов и мероприятие в виде ремонта фасадов», — отметил губернатор в канале «силаVправде (V. Шумков)». Также курганский губернатор рассказал, что для восстановления фасадов жилых домов нет отдельной программы, так как необходимых средств нет в фонде капитального ремонта. Со слов главы города, в первую очередь восстановление идет в историческом центре Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал причину незаконного обналичивания маткапитала. С его слов, ответственные чиновники делают вид, что такой проблемы не существуют.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскрыл причину постоянного ремонта дорог в регионе. С его слов, это делается, чтобы вернуть области вид, который сложился в 1960-х годах. Об этом губернатор Шумков сообщил в своем telegram-канале. «А в отношении фасадов было наше решение — вернуть Кургану и другим городам тот облик, который сложился в 60—80-е годы прошлого века. Уютный, зеленый, симпатичный. И потому, масштабно ремонтируя дороги и дворы, восстанавливая коммуникации и междворовые проезды, приняли решение ввести для наших городов и мероприятие в виде ремонта фасадов», — отметил губернатор в канале «силаVправде (V. Шумков)». Также курганский губернатор рассказал, что для восстановления фасадов жилых домов нет отдельной программы, так как необходимых средств нет в фонде капитального ремонта. Со слов главы города, в первую очередь восстановление идет в историческом центре Курганской области. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор назвал причину незаконного обналичивания маткапитала. С его слов, ответственные чиновники делают вид, что такой проблемы не существуют.