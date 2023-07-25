Курганский губернатор назвал причину незаконного обналичивания маткапитала

26 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Шумков считает, что чиновники делают вид, что не замечают проблем с маткапиталом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновники, ответственные за материнский капитал, делают вид, что нет проблем с незаконным обналичиванием. По словам главы региона, это одна из причин, по которой деньги государства тратятся не целевым образом. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Странно, что когда много лет подряд говорим, что значительную часть субсидий на оплату маткапитала, обналичивают, покупая втридорога заброшенные хибары в умирающих деревнях, где потом никто не живет и не собирается, ряд ответственных лиц делает вид, будто этой проблемы не существует. Видимо, формула счастья заключается в том, что если не замечать проблемы, то они будут улетучиваться», — написал Шумков. Глава региона отметил, что только в Курганской области в 2019 году было зафиксировано более 400 таких случаев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом в регионе. По его словам, сотник сделок были совершены с несуществующим имуществом. Также сообщалось, что курганцы похитили из федерального бюджета 4 млн рублей, предназначенных для маткапитала. По данным прокуратуры региона, преступная группа по подложным документам обналичивала сертификаты и присваивали себе большую часть денег.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновники, ответственные за материнский капитал, делают вид, что нет проблем с незаконным обналичиванием. По словам главы региона, это одна из причин, по которой деньги государства тратятся не целевым образом. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Странно, что когда много лет подряд говорим, что значительную часть субсидий на оплату маткапитала, обналичивают, покупая втридорога заброшенные хибары в умирающих деревнях, где потом никто не живет и не собирается, ряд ответственных лиц делает вид, будто этой проблемы не существует. Видимо, формула счастья заключается в том, что если не замечать проблемы, то они будут улетучиваться», — написал Шумков. Глава региона отметил, что только в Курганской области в 2019 году было зафиксировано более 400 таких случаев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом в регионе. По его словам, сотник сделок были совершены с несуществующим имуществом. Также сообщалось, что курганцы похитили из федерального бюджета 4 млн рублей, предназначенных для маткапитала. По данным прокуратуры региона, преступная группа по подложным документам обналичивала сертификаты и присваивали себе большую часть денег.