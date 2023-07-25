25 июля 2023

Курганский губернатор назвал причину незаконного обналичивания маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Шумков считает, что чиновники делают вид, что не замечают проблем с маткапиталом Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновники, ответственные за материнский капитал, делают вид, что нет проблем с незаконным обналичиванием. По словам главы региона, это одна из причин, по которой деньги государства тратятся не целевым образом. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Странно, что когда много лет подряд говорим, что значительную часть субсидий на оплату маткапитала, обналичивают, покупая втридорога заброшенные хибары в умирающих деревнях, где потом никто не живет и не собирается, ряд ответственных лиц делает вид, будто этой проблемы не существует. Видимо, формула счастья заключается в том, что если не замечать проблемы, то они будут улетучиваться», — написал Шумков. Глава региона отметил, что только в Курганской области в 2019 году было зафиксировано более 400 таких случаев.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом в регионе. По его словам, сотник сделок были совершены с несуществующим имуществом. Также сообщалось, что курганцы похитили из федерального бюджета 4 млн рублей, предназначенных для маткапитала. По данным прокуратуры региона, преступная группа по подложным документам обналичивала сертификаты и присваивали себе большую часть денег.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что чиновники, ответственные за материнский капитал, делают вид, что нет проблем с незаконным обналичиванием. По словам главы региона, это одна из причин, по которой деньги государства тратятся не целевым образом. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Странно, что когда много лет подряд говорим, что значительную часть субсидий на оплату маткапитала, обналичивают, покупая втридорога заброшенные хибары в умирающих деревнях, где потом никто не живет и не собирается, ряд ответственных лиц делает вид, будто этой проблемы не существует. Видимо, формула счастья заключается в том, что если не замечать проблемы, то они будут улетучиваться», — написал Шумков. Глава региона отметил, что только в Курганской области в 2019 году было зафиксировано более 400 таких случаев. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскрыл масштабы махинаций с маткапиталом в регионе. По его словам, сотник сделок были совершены с несуществующим имуществом. Также сообщалось, что курганцы похитили из федерального бюджета 4 млн рублей, предназначенных для маткапитала. По данным прокуратуры региона, преступная группа по подложным документам обналичивала сертификаты и присваивали себе большую часть денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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