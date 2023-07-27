Восьмилетняя девочка, которую два дня искали в Екатеринбурге, была изнасилована

28 июля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

По сообщениям СМИ, ребенок подвергался сексуальному насилию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восьмилетняя девочка, которую искали два дня в Екатеринбурге, подвергалась насильственным действиям сексуального характера. Ребенок проживает в микрорайоне Компрессорный. Семья, в которой росла девочка, была неблагополучной. «Девочка подверглась сексуальному насилию. Ранее от мужчины, который ее заманил к себе домой, ушла жена с дочкой. Есть вероятность, что мужчина допускал действия сексуального характера по отношению к собственной дочери», — пишет ЕАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Редакция URA.RU обратилась в региональное управление СКР. В ведомстве пока не стали комментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку полицейские нашли живой в общежитии в квартире мужчины. Девочка пропала из двора дома на улице Латвийской, 36. Ребенка два дня искали волонтеры, спасатели и силовики. Мужчина, у которого находился ребенок, заявил полицейским о том, что не знал, что девочку ищут.

Восьмилетняя девочка, которую искали два дня в Екатеринбурге, подвергалась насильственным действиям сексуального характера. Ребенок проживает в микрорайоне Компрессорный. Семья, в которой росла девочка, была неблагополучной. «Девочка подверглась сексуальному насилию. Ранее от мужчины, который ее заманил к себе домой, ушла жена с дочкой. Есть вероятность, что мужчина допускал действия сексуального характера по отношению к собственной дочери», — пишет ЕАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Редакция URA.RU обратилась в региональное управление СКР. В ведомстве пока не стали комментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку полицейские нашли живой в общежитии в квартире мужчины. Девочка пропала из двора дома на улице Латвийской, 36. Ребенка два дня искали волонтеры, спасатели и силовики. Мужчина, у которого находился ребенок, заявил полицейским о том, что не знал, что девочку ищут.