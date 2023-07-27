Екатеринбуржец, у которого нашли восьмилетнюю девочку, вел маргинальный образ жизни

28 июля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Мужчина, у которого нашли ребенка, часто выпивал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Житель Екатеринбурга, у которого дома нашли восьмилетнюю девочку, часто выпивал. Безработный мужчина вел антисоциальный образ жизни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала соседка на условиях анонимности. «Мы до сих пор находимся в шоке после информации о том, что девочку он мог насиловать. Да, он часто выпивал. Буянил. Был маргиналом, одним словом. Жена с детьми из-за этого и ушла от него. Частенько, будучи пьяным, он бил супругу. Но и жена у него периодически с ним выпивала. Дети всегда были голодными и неопрятными, могли шастать до позднего вечера на улице. Все соседи, у которых дома были детские вещи, старались им отдавать. Семья была неблагополучной», — делится жительница Компрессорного. По словам горожанки, сотрудники ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних) не проверяли семью. «Мы не видели, чтобы хоть кто-то приходил с проверкой в эту семью. Никому до них не было дела. Поселок у нас маленький, все друг друга знают. На учете вроде они не стояли. Но даже если и стояли, то никаких проверяющих у них не было, иначе детей бы давно изъяли», — отметила женщина. Редакция URA.RU обратилась в территориальную комиссию Октябрьского района Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав. На звонок корреспондента никто не ответил. Стационарный телефон был занят. Ранее URA.RU писало о том, что в екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Два дня ее искали волонтеры, силовики и неравнодушные жители Компрессорного, где ребенок проживает. Через два дня ребенка нашли в соседнем доме. Девочка находилась в квартире мужчины, который не приходится ее знакомым или родственником. Позже в СМИ появилась информация о том, что девочка была изнасилована. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга, у которого дома нашли восьмилетнюю девочку, часто выпивал. Безработный мужчина вел антисоциальный образ жизни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала соседка на условиях анонимности. «Мы до сих пор находимся в шоке после информации о том, что девочку он мог насиловать. Да, он часто выпивал. Буянил. Был маргиналом, одним словом. Жена с детьми из-за этого и ушла от него. Частенько, будучи пьяным, он бил супругу. Но и жена у него периодически с ним выпивала. Дети всегда были голодными и неопрятными, могли шастать до позднего вечера на улице. Все соседи, у которых дома были детские вещи, старались им отдавать. Семья была неблагополучной», — делится жительница Компрессорного. По словам горожанки, сотрудники ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних) не проверяли семью. «Мы не видели, чтобы хоть кто-то приходил с проверкой в эту семью. Никому до них не было дела. Поселок у нас маленький, все друг друга знают. На учете вроде они не стояли. Но даже если и стояли, то никаких проверяющих у них не было, иначе детей бы давно изъяли», — отметила женщина. Редакция URA.RU обратилась в территориальную комиссию Октябрьского района Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав. На звонок корреспондента никто не ответил. Стационарный телефон был занят. Ранее URA.RU писало о том, что в екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Два дня ее искали волонтеры, силовики и неравнодушные жители Компрессорного, где ребенок проживает. Через два дня ребенка нашли в соседнем доме. Девочка находилась в квартире мужчины, который не приходится ее знакомым или родственником. Позже в СМИ появилась информация о том, что девочка была изнасилована.