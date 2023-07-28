Россия простила 90% долгов странам Африки

28 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Россия урегулировала проблемы с долгами африканских стран на 90%, заявил Олег Озеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблемы с долгами африканских стран перед Россией на данный момент урегулированы на 90%. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы», — передает слова Озерова ТАСС. Он добавил, что остаются некоторые финансовые вопросы, но они не относятся к прямому долгу. Речь идет о конкретных финансовых соглашениях и обязательствах между сторонами, заключил Озеров. Ранее на саммите «Россия-Африка» президент России Владимир Путин объявил о списании задолженностей африканских стран перед Россией на сумму 23 миллиарда долларов. Он также заявил, что Россия выделит еще 90 миллионов долларов на эти цели.

Проблемы с долгами африканских стран перед Россией на данный момент урегулированы на 90%. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы», — передает слова Озерова ТАСС. Он добавил, что остаются некоторые финансовые вопросы, но они не относятся к прямому долгу. Речь идет о конкретных финансовых соглашениях и обязательствах между сторонами, заключил Озеров. Ранее на саммите «Россия-Африка» президент России Владимир Путин объявил о списании задолженностей африканских стран перед Россией на сумму 23 миллиарда долларов. Он также заявил, что Россия выделит еще 90 миллионов долларов на эти цели.