Россия простила 90% долгов странам Африки

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, саммит, переговоры, негр, африканец, чернокожий, лидеры африки
Россия урегулировала проблемы с долгами африканских стран на 90%, заявил Олег Озеров Фото:

Проблемы с долгами африканских стран перед Россией на данный момент урегулированы на 90%. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

«В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы», — передает слова Озерова ТАСС. Он добавил, что остаются некоторые финансовые вопросы, но они не относятся к прямому долгу. Речь идет о конкретных финансовых соглашениях и обязательствах между сторонами, заключил Озеров.

Ранее на саммите «Россия-Африка» президент России Владимир Путин объявил о списании задолженностей африканских стран перед Россией на сумму 23 миллиарда долларов. Он также заявил, что Россия выделит еще 90 миллионов долларов на эти цели.

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Проблемы с долгами африканских стран перед Россией на данный момент урегулированы на 90%. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. «В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы», — передает слова Озерова ТАСС. Он добавил, что остаются некоторые финансовые вопросы, но они не относятся к прямому долгу. Речь идет о конкретных финансовых соглашениях и обязательствах между сторонами, заключил Озеров. Ранее на саммите «Россия-Африка» президент России Владимир Путин объявил о списании задолженностей африканских стран перед Россией на сумму 23 миллиарда долларов. Он также заявил, что Россия выделит еще 90 миллионов долларов на эти цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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