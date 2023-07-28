Автоэксперт назвал шесть типов автомобилей, которые перестанут ввозить из Японии в РФ

Основатель «РоговМобиль»: с августа в Россию не будут поставлять микроавтобусы из Японии
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Японские микроавтобусы перестанут поставлять в Россию Фото:

Автодилеры и частные продавцы в Дальневосточном федеральном округе России перестанут поставлять праворульные минивэны, внедорожники, купе и другие автомобили из Японии. Об этом сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Это огромный удар по рынку. С 9 августа совершенно точно в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест 8 и 9, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты», — заявил Дмитрий Рогов «Газете.ру».

Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

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Автодилеры и частные продавцы в Дальневосточном федеральном округе России перестанут поставлять праворульные минивэны, внедорожники, купе и другие автомобили из Японии. Об этом сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «Это огромный удар по рынку. С 9 августа совершенно точно в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест 8 и 9, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты», — заявил Дмитрий Рогов «Газете.ру». Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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