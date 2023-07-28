Автоэксперт назвал шесть типов автомобилей, которые перестанут ввозить из Японии в РФ

Автодилеры и частные продавцы в Дальневосточном федеральном округе России перестанут поставлять праворульные минивэны, внедорожники, купе и другие автомобили из Японии. Об этом сообщил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
«Это огромный удар по рынку. С 9 августа совершенно точно в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест 8 и 9, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты», — заявил Дмитрий Рогов «
Правительство Японии запретило экспортировать в Россию машины с объемом двигателя выше 1,9 литра. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
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