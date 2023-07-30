Нефтесервис в ХМАО платит лучшим буровым бригадам по миллиону рублей

Компания «Велл Сервис» платит буровикам миллион рублей за качественную и безаварийную работу

31 июля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Премию нефтяники получают, если выполнили работу качественно и без нарушений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтесервисное предприятие «Велл Сервис», которое работает на нефтегазовых месторождениях в Нефтеюганске и в Нягани (ХМАО), платит лучшим буровым бригадам миллион рублей. На предприятии агентству сообщили, что премию сотрудники получают при условии соблюдения всех требований безопасности во время работы. «В соответствии с положением о премировании и мотивации коллектива, по итогам строительства скважины буровая бригада может получить до миллиона рублей. Премия выплачивается, если работа выполнена качественно, и у работников не должно быть замечаний по охране труда и производственной безопасности», — сообщили на предприятии. Буровики трудятся вахтами по 35 или 45 дней. Тем, кто работает более пяти лет в компании,каждый месяц добавляют к зарплате по пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что компания «Велл Сервис» ищет вахтовиков на должность механика по транспорту для работы на месторождениях ХМАО. Работодатель обещает платить 200 тысяч рублей за месяц работы.

Нефтесервисное предприятие «Велл Сервис», которое работает на нефтегазовых месторождениях в Нефтеюганске и в Нягани (ХМАО), платит лучшим буровым бригадам миллион рублей. На предприятии агентству сообщили, что премию сотрудники получают при условии соблюдения всех требований безопасности во время работы. «В соответствии с положением о премировании и мотивации коллектива, по итогам строительства скважины буровая бригада может получить до миллиона рублей. Премия выплачивается, если работа выполнена качественно, и у работников не должно быть замечаний по охране труда и производственной безопасности», — сообщили на предприятии. Буровики трудятся вахтами по 35 или 45 дней. Тем, кто работает более пяти лет в компании,каждый месяц добавляют к зарплате по пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что компания «Велл Сервис» ищет вахтовиков на должность механика по транспорту для работы на месторождениях ХМАО. Работодатель обещает платить 200 тысяч рублей за месяц работы.