В Тюмени ввели послабление для судов, курсирующих по обмелевшей Туре

Минтранспорта РФ выпустило распоряжение об изменении участка ограничения движения судов по Туре из-за СЧ, вызванного обмелением реки. Документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
«В целях обеспечения безопасных условий судоходства в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Тура, запретить движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км. Запрет не касается вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор, а также маломерных судов», — указано в документе.
В постановлении были представлены другие данные. Распоряжением руководителя ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» от 24.07.2023 был введен запрет движения судов на участке с 185,0 км по 175,1 км реки Тура.
В Тюмени ограничения на движение судов по Туре ввели 24 июля. Ранее агентство писал о том, что в Тюмени из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.
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