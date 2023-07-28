В Тюмени ввели послабление для судов, курсирующих по обмелевшей Туре

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Контора пароходства и парад катамаранов. Тюмень , река, набережная тюмени, набережная туры, река тура, теплоход, набережная
В Тюмени ограничение движения судов по Туре ввели 24 июля Фото:

Минтранспорта РФ выпустило распоряжение об изменении участка ограничения движения судов по Туре из-за СЧ, вызванного обмелением реки. Документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

«В целях обеспечения безопасных условий судоходства в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Тура, запретить движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км. Запрет не касается вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор, а также маломерных судов», — указано в документе.

В постановлении были представлены другие данные. Распоряжением руководителя ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» от 24.07.2023 был введен запрет движения судов на участке с 185,0 км по 175,1 км реки Тура.

В Тюмени ограничения на движение судов по Туре ввели 24 июля. Ранее агентство писал о том, что в Тюмени из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.

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Минтранспорта РФ выпустило распоряжение об изменении участка ограничения движения судов по Туре из-за СЧ, вызванного обмелением реки. Документ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. «В целях обеспечения безопасных условий судоходства в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Тура, запретить движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км. Запрет не касается вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор, а также маломерных судов», — указано в документе. В постановлении были представлены другие данные. Распоряжением руководителя ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» от 24.07.2023 был введен запрет движения судов на участке с 185,0 км по 175,1 км реки Тура. В Тюмени ограничения на движение судов по Туре ввели 24 июля. Ранее агентство писал о том, что в Тюмени из-за низкого уровня воды в реке застрял прогулочный теплоход с пассажирами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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